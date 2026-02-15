Šušnjar: 'Naručivati za nekog pjesme nema potrebe, ti su ljudi politička povijest Hrvatske'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u nedjelju da nije vidio videosnimku na kojoj njegov stranački kolega, saborski zastupnik DP-a, Josip Dabro pjeva o 'grobnici od zlata u Madridu u kojoj leži vođa svih Hrvata'. Ipak, za Dnevnik HRT-a poručio je da se trebamo baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću.

- Mislim da se mi trebamo baviti bitnijim temama, okrenuti se pravim stvarima, i baviti se onime što donosi prosperitet i budućnost Republici Hrvatskoj - komentirao je Šušnjar.

- Naručivati za nekoga pjesme i veličati nešto nema potrebe, jer ti ljudi su politička prošlost Hrvatske. Ulaskom Domovinskog pokreta u vlast, ja znam da bi nekolicina htjela vratiti stranicu unazad, vratiti te ljude za stol, međutim trebamo se baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću - poručio je Šušnjar.

Na pitanje treba li Dabro politički odgovarati zbog najnovije videosnimke, Šušnjar je rekao da ju nije vidio te da to trenutno ne može komentirati.

Ovdje pratite situaciju oko Dabre iz minute u minutu

