DABRIN KOLEGA

Šušnjar: 'Naručivati za nekog pjesme nema potrebe, ti su ljudi politička povijest Hrvatske'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Konferencija za medije Andreja Plenkovića na temu kreditnog rejtinga | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Mislim da se mi trebamo baviti bitnijim temama, okrenuti se pravim stvarima, i baviti se onime što donosi prosperitet i budućnost Republici Hrvatskoj, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar

Admiral

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u nedjelju da nije vidio videosnimku na kojoj njegov stranački kolega, saborski zastupnik DP-a, Josip Dabro pjeva o 'grobnici od zlata u Madridu u kojoj leži vođa svih Hrvata'. Ipak, za Dnevnik HRT-a poručio je da se trebamo baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću.

- Mislim da se mi trebamo baviti bitnijim temama, okrenuti se pravim stvarima, i baviti se onime što donosi prosperitet i budućnost Republici Hrvatskoj - komentirao je Šušnjar.

- Naručivati za nekoga pjesme i veličati nešto nema potrebe, jer ti ljudi su politička prošlost Hrvatske. Ulaskom Domovinskog pokreta u vlast, ja znam da bi nekolicina htjela vratiti stranicu unazad, vratiti te ljude za stol, međutim trebamo se baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću - poručio je Šušnjar.

Na pitanje treba li Dabro politički odgovarati zbog najnovije videosnimke, Šušnjar je rekao da ju nije vidio te da to trenutno ne može komentirati.

