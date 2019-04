Susreti na vrhu: Stigli skromni Kinezi, elegantna Ana sjajila

Bilo je utorak, tek nešto iza 19:30 sati. Avion u kojem je bio kineski premijer Li Keqiang i Cheng Hing, supruga mu, slijetao je na aerodromsku pistu. Kada su se vrata aviona otvorila, kineskog državnika dočekao je premijer Andrej Plenković i njegova supruga Ana.

Bračni parovi na čelu dviju država srdačno su se pozdravili. Supruga kineskog premijera odmah je djeci u narodnim nošnjama podijelila darove - plišane pande.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon susreta u zagrebačkoj zračnoj luci gdje je za kineskog premijera i njegovu ženu postavljen i glamurozni crveni tepih, dva su bračna para otišla na večeru u restoran Dubravkin put u centru Zagreba.

Iako je fokus ovog susreta prvenstveno bio usmjeren na premijere Hrvatske i Kine, poglede su ipak odvlačile njihove dotjerane supruge. Tim više što se supruga premijera Plenkovića rijetko može vidjeti u javnosti. Premijer svoj privatni život vješto skriva, kao zmija noge. Tako se Ana u javnosti prvi puta pojavila prije dvije godine kada se, zajedno sa suprugom, susrela s Papom u Vatikanu. Tada je odjenula kreaciju domaće modne kuće Nebo. Godinu i pol nakon tog susreta, javnost je konačno dočekala i drugo pojavljivanje Plenkovićeve Ane. Ovaj put igrala je na sigurno i ponovno izabrala odjenuti robu modne kuće Nebo. Zablistala je u elegantnoj crno bijeloj kombinaciji. Odjenula je crnu haljinu i bijeli kaput i sve upotpunila crnim štiklama. S druge strane, Cheng je u Hrvatsku stigla u elegantnom plavom sakou i suknji, takozvanom kostimiću te crnim cipelama na petu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- S obzirom na vremenske uvjete, obje su se jako lijepo odjenule. Anu nažalost rijetko viđamo u javnosti. Bilo bi nam iznimno drago da to češće čini. Njena kombinacija je jako lijepa i elegantna. To što je ponovno odabrala modnu kuću Nebo ne znači ništa. Njihova kvalitetna roba baš u ovim klasičnim kombinacijama najbolje dolazi do izražaja - kaže nam hrvatska dizajnerica Matija Vuica.

Vjeruje kako bi supruge premijera sigurno odabrale neke druge, možda jarkije boje da je topliji ili ljetni dan. Odjevnu kombinaciju Cheng, supruge kineskog premijera, smatra iznimno primjerenom.

- Mogu primijetiti da je njezin materijal nešto malo mekši, vjerojatno zbog leta i dužeg sjedenja. Dužina suknje i zakopčanost su itekako primjereni prilici - smatra Vuica. Za obje supruge premijera smatra da su se lijepo odjenule.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Uspješno, primjereno, odabir boja odličan, pogotovo kod Ane. Nije išla u tamne boje, što je očito i pogodila s obzirom da je Cheng došla u plavome - zaključuje Vuica. Slično misli i Milada Privora, nekadašnja šefica protokola predsjednika Stjepana Mesića koja ističe kako nije neobično da se žene premijera ili predsjednika rijetko pojavljuju u javnosti.

- Kada se za to pojavi potreba, supruge su uključene u službene posjete. Kada gost dolazi sa suprugom, to zahtijeva da ih dočeka i supruga domaćina. Kineski premijer došao je sa suprugom, pa se tom prilikom pojavila i Ana Maslać Plenković. Svetom ocu, također se ide u obiteljskom sastavu, pa nije neobično da se Ana, tada prvi puta, pridružila, suprugu, premijeru Plenkoviću - kaže Privora. Dodaje da je njena i nepogrešiva elegantna crno-bijela kombinacija bila vrlo primjerena situaciji.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon svečanog dočeka i zajedničke večere s hrvatskim kolegom, kineski premijer Li u srijedu ujutro prvo je posjetio Vladu RH. Tamo je s premijerom Plenkovićem razmijenio darove. Kinesko izaslanstvo poklonilo je Plenkoviću košarkašku loptu i dres jer je inače veliki ljubitelj tog sporta, a uz to je dobio i sliku. Kineski premijer je za uspomenu iz Vlade dobio električni bicikl Greyp Mate Rimca i loptu s potpisima hrvatskih nogometnih reprezentativaca koji su igrali na Svjetskom prvenstvu.

Nakon toga su posjetili Sabor i Klovićve dvore pa se dobro pogostili ručkom u hotelu Esplanade. Jeli su paštetu od prepelice u marmeladi od rajčice, teleći file u umaku od gorušćice i štrukle, pa otišli u Ured predsjednice. Iduća dva dana će provesti u Dubrovniku.