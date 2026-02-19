Zagreb isplaćuje uskrsnicu: 100 eura za više od 32.000 građana

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec potvrdila je u četvrtak da će Grad Zagreb isplatiti uskrsnicu od 100 eura za više od 32.000 osoba u Zagrebu.

"Grad Zagreb isplaćuje božićnice i uskrsnice prema svojoj odluci o socijalnoj skrbi. One iznose 100 eura, a kao i božićnica, i uskrsnica će biti isplaćena u iznosu od 100 eura za više od 32.000 korisnika", rekla je Dolenec u izjavi novinarima nakon obilaska početka radova na izgradnji nove školske sportske dvorane Osnovne škole Odra.

Ocijenila je, s obzirom na posljednje izmjene odluke o socijalnoj skrbi, da je riječ o o nešto više od 5000 umirovljenika, a ostali korisnici u najvećoj su mjeri osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama.