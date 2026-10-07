Svađa HDZ-a i SDP-a radi smeća u Istri: 'Prošla su vremena u kojima partija odlučuje o tome'

Predsjednik HDZ-a Istre Anton Kliman poručio je u srijedu Sanji Radolović (SDP), koja je izjavila da premijer Andrej Plenković nije dobrodošao u Istru, da su "prošla vremena u kojima Partija odlučuje tko je poželjan ili ne", a ona ga je uputila da premijeru "postavi nekoliko pitanja".

Radolović je u Koromačnu, gdje se prosvjeduje zbog spaljivanja otpada iz Gospića, pozvala župana Borisa Miletića da izravno kontaktira Plenkovića i ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković, a premijeru poručila da nije dobrodošao u Istru.

"Političko djelovanje Sanje Radolović u posljednje vrijeme sve više nalikuje stalnoj potrazi za novom svađom - uz fotografiranje za društvene mreže, skupljanje lajkova i lov na naslovnice. Istodobno, politika SDP-a u Istri sve se više svodi na populizam, aktivizam i agresivnu političku retoriku, bez nuđenja razumnih i provedivih alternativa za probleme Istre i njezinih građana", kaže Kliman.

Dodao je kako Radolović sebe vidi kao veliku vojvotkinju Istre, a sve ostale kao svoje podanike. "Bilo bi smiješno da nije žalosno, što si jedna županijska vijećnica dopušta određivati tko je u Istri dobrodošao, a tko nije. Mislili smo da su vremena u kojima Partija odlučuje tko je poželjan, a tko ne, odavno iza nas", poručio je Kliman.

Vlada i istarski HDZ nastavit će se baviti konkretnim problemima Istre, pa tako i sanacijom nezakonito odloženog otpada u Pazinu, za koji odgovornost snosi Istarska županija, te pripremom prijedloga rješenja za Kaštijun u interesu svih građana Istre.

Radolović je uzvratila Klimanu da umjesto što piše žalopojke o njezinom političkom djelovanju, nazove Plenkovića i postavi mu nekoliko jednostavnih pitanja - zašto se nije udostojio odgovoriti Skupštini Istarske županije i njezinim legitimno izabranim predstavnicima, zašto Vlada nije uvažila zahtjev Istre da se odustane od dovoženja otpada iz Gospića u Koromačno i zašto građani Istre o odlukama koje se neposredno tiču njihova okoliša, zdravlja i kvalitete života saznaju tek kada su one već donesene.

"Labinština nije rezervna lokacija, a Koromačno nije državni plan B. Protivimo se tome da se problemi koje država godinama nije znala ili htjela riješiti jednostavno ukrcaju na kamione i prebace u Istru", poručila je Radolović.