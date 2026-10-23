Obavijesti

News

Komentari 0
Politički obračun

Svađa zbog otpada u Ježdovcu, HDZ: 'Benčić je lažljivica..'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Svađa zbog otpada u Ježdovcu, HDZ: 'Benčić je lažljivica..'
Zagreb: Sandra Benčić o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sukob između HDZ-a i saborske zastupnice Sandre Benčić oko odgovornosti za sanaciju ilegalnog otpada u Ježdovcu potaknuo je oštru raspravu o nadležnostima između Grada Zagreba i države. Dok HDZ ističe da je za onečišćenje odgovoran Grad, Benčić tvrdi da je ministrica Vučković dužna riješiti problem.

Za onečišćenja u zonama sanitarne zaštite izvorišta nadležan je Grad Zagreb, a ne država, poručili su u petak iz HDZ-a reagirajući na istup saborske zastupnice Možemo! Sandre Benčić koja je ustvrdila da je za sanaciju Ježdovca odgovorna ministrica Marija Vučković. Odgovarajući na objavu ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković da je oporba odgovorna za sanaciju ilegalnog otpada u Ježdovcu, Benčić je danas u Hrvatskome saboru rekla da će rado, svaki tjedan, držati press-konferenciju ispred Ministarstva kako bi Vučković upozorila na to da je odgovorna sanirati Ježdovec.

Iz HDZ-a su na tvrdnje Benčić odgovorili na društvenoj mreži facebook u sedam točaka, a u objavi su za zastupnicu Možemo! napisali – "riječju – lažljivica. Ili eko-prevarantica, ako Vam je draže".

HDZ navodi da je za onečišćenja u zonama sanitarne zaštite izvorišta nadležan Grad Zagreb, a ne država te da Grad, premda je nadležan, ni prije ni sada nije zatražio pomoć od resornog Ministarstva za rješavanje problema otpada u Ježdovcu.

'PRIJAVIT ĆEMO HRVATSKU EK' Benčić o desetljeću Plenkovića na vlasti: Samo 17 % populacije misli da idemo u dobrom smjeru
Benčić o desetljeću Plenkovića na vlasti: Samo 17 % populacije misli da idemo u dobrom smjeru

Dodaju i da Grad Zagreb nije prijavio Ježdovec kao crnu točku radi sanacije, te da je resorno Ministarstvo samoinicijativno od Grada zatražilo 3. srpnja ove godine detaljne podatke o stanju na lokaciji Ježdovec.

"Iz dobivene dokumentacije proizlazi da Grad Zagreb nije čak ni planirao izraditi, a kamoli izradio plan sanacije navedene lokacije - iako mu je to zakonska obveza", ističu iz HDZ-a.

Dodaju i da se Grad Zagreb nije obratio Ministarstvu sa zahtjevom za pomoć u izradi takvog plana.

Puklo oko HRT-a Benčić prozvala Hrvatsku zbog slobode medija, ministrica: 'Nema povrede prava EU-a!'
Benčić prozvala Hrvatsku zbog slobode medija, ministrica: 'Nema povrede prava EU-a!'

"Država će razmotriti financijsku podršku odgovarajućim programima sanacije Ježdovca - ako ih Grad Zagreb izradi", poručili su iz HDZ-a.

Ministrica Vučković na facebooku je napisala da je za Ježedovec, kao i za druge zone sanitarne zaštite, nadležan Grad Zagreb, a zastupnica Benčić odgovorila je da je Vučković odgovorna sanirati Ježdovec "jer se ilegalno odlaganje otpada koje traje desetljećima na tom području događa na zemljištu Republike Hrvatske čija je HDZ-ova Vlada kroz različite institucije godinama upozoravana da se tamo ilegalno odlaže otpad",

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'
EVO ŠTO SVE IMA

Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'

Gradonačelnik Novalje i saborski zastupnik HDZ-a, Ivan Dabo, izazvao je kontroverze svojim izjavama o žrtvama logora, dok njegovo bogatstvo uključuje četiri stana i dvije kuće, a plaća iznosi 4163 eura.
Splićanin nestao u Crnom moru. Spavao je gdje je udario dron
NAPAD NA TANKER

Splićanin nestao u Crnom moru. Spavao je gdje je udario dron

Na brodu su bila još dvojica hrvatskih pomoraca, državljanin BiH i devet Beninaca
Tko je čovjek koji je uzrok sukoba HDZ-a i DP-a? Vratio je Cro Copa u policiju, kickboxer
TOMISLAV BILANDŽIĆ

Tko je čovjek koji je uzrok sukoba HDZ-a i DP-a? Vratio je Cro Copa u policiju, kickboxer

Tomislava Bilandžića upravo je DP promovirao kao stručnjaka, a sad ga želi maknuti zbog podrške policiji. Već je kao nezavisni bio vijećnik DP-a, a tvrdio je i da su korupcija i klijentelizam bolest koji uništavaju zemlju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026