Benčić prozvala Hrvatsku zbog slobode medija, ministrica: 'Nema povrede prava EU-a!'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek odbacila je u ponedjeljak tvrdnje Sandre Benčić o povredi prava EU-a vezano za Akt o slobodi medija, istaknuvši da je Hrvatska aktivno sudjelovala u pregovorima o tom zakonodavnom aktu te da je provedena detaljna analiza usklađenosti. Koordinatorica stranke Možemo! Benčić najavila je u ponedjeljak da će Europsku komisiju izvijestiti o povredi prava EU-a, ustvrdivši da se Akt o slobodi medija u Hrvatskoj ne poštuje pa tako nema ni novog Zakona o HRT-u, a ravnatelj se bira po političkom principu.

„Nema nikakvog govora o povredi prava EU u slučaju Europskog akta o slobodi medija (EMFA) i njegove primjene u Hrvatskoj", poručila je ministrica.

Napomenula je da je Hrvatski sabor u ožujku usvojio Zakon kojim je preuzeo one odredbe Uredbe koje nisu bile usklađene ili nisu bile uređene medijskim zakonima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Obuljen Koržinek navela je i da je Hrvatska, kao i druge države članice EU provela ekstenzivne konzultacije vezano uz usklađenost.

"Što se tiče imenovanja i razrješenja upravljačkih tijela HRT-a, ona su precizno regulirana zakonodavstvom Republike Hrvatske i provode se transparentno kroz jasno definirane korake“, rekla je ministrica.

Naglasila je da se postupak izbora glavnog ravnatelja HRT-a provodi kao otvoreni javni natječaj na koji se može javiti svaka zainteresirana osoba koja ispunjava zakonske uvjete i koja je spremna svojim programom rada konkurirati na tržištu ideja za razvoj javnog medijskog servisa.

"Odluka se stoga ne donosi bez jasnog obrazloženja, već upravo na temelju procjene priloženih programa", poručila je.

Kandidate se, rekla je, ocjenjuje prema programu rada i upravljanja HRT-om, koji je „jedini sadržajni, meritoran i komparativni kriterij” za izbor.

Istaknula je da taj kriterij predstavlja izravnu obvezu koja proizlazi iz članka 5. Europskog akta o slobodi medija (EMFA) zbog čega je i potvrđeno da je hrvatsko zakonodavstvo u tom dijelu u cijelosti usklađeno s EMFA-om.

"Najavljene izmjene Zakona o HRT-u u odnosu na EMFA-u obuhvatit će potrebe dodatnog normiranja razloga za prijevremeni prestanak mandata glavnog ravnatelja i drugih članova upravljačkih tijela te će se razmotriti dodatnu procesnu zaštitu koja uključuje pravo na očitovanje, obvezu pisanog obrazloženja te učinkovite pravne mehanizme zaštite“, navela je.

Razmotrit će se i pitanje financijske održivosti javnih medijskih servisa i potreba jačanja stabilnog sustava financiranja koji omogućuje kvalitetno izvršavanje javne misije i dugoročno planiranje poslovanja i programskih aktivnosti.

Referirajući se na izjavu Benčić po kojoj neki mediji dobivaju dozvole nakon sastanka s premijerom, ministrica je naglasila da dosadašnji vlasnik N1 Hrvatska, nakladnik Adria News, nikada nije zatražio dopuštenje za specijalizirani informativni televizijski kanal u Hrvatskoj niti je N1 registrirao kao medij.

Tvrtka je u Hrvatskoj djelovala kao producentska kuća, a kao nakladnik je bila registrirana u Luksemburgu.

"Novi vlasnik odlučio je zatražiti dopuštenje za rad što mu je Vijeće za medije i odobrilo čime je N1 postao ravnopravan svim drugim medijima, a novinari i urednici dobili status ravnopravan svim drugim redakcijama što će pomoći i zaštiti njihovih novinarskih i radnih prava", rekla je Obuljen Koržinek.