Svadljiva liječnica kandidirala se za predsjednicu lokalnog HDZ-a: 'Uzela sam bolovanje'

Iz HDZ-ovog ogranka u Kraljevici potvrđeno nam je da se Šepić još uvijek nalazi na listi kandidata za predsjednika. Svadljiva liječnica s parkirališta blizu KBC-a Rijeka sada je na bolovanju

<p>Molim vas imajte razumijevanja, trenutno sam na bolovanju i nemam snage. Volim čitati novine i volim novinare, no trenutno jednostavno nemam komentara, pod stresom sam. Bit će prilike, nemojte se ljutiti - na naš poziv kazala je liječnica Tatjana Šepić, koja je nakon incidenta snimljenog na parkiralištu nadomak riječkog KBC osvanula u svim medijima te mrežnim stranicama.</p><p>Podsjetimo, video snimak prikazuje liječnicu kako vrijeđa i prijeti mladiću kojeg je svojim mercedesom zablokirala tako da ne može izaći s parkinga. Kada ju je nazvao na kontakt broj kojeg je ostavila na pročelju auta, ista je izvrijeđala njega i njegovu suprugu, inače Filipinku, ujedno se predstavljajući kao zamjenica ravnatelja i djelatnica covid centra riječke bolnice, koja je nedugo nakon incidenta opovrgla njene izjave navodeći kako ista nije niti zamjenica ravnatelja niti djelatnica navedenog centra, već proćelnica Zavoda za audiologiju i fonijatriju, s koje je u međuvremenu razriješena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Liječnica iz Rijeke razriješena je dužnosti</strong></p><p>- Uprava KBC-a Rijeka jučer je razriješila prim. Tatjanu Šepić, dr. med., s mjesta pročelnice Zavoda za audiologiju i fonijatriju. Dosadašnja pročelnica Zavoda svojim je istupom u javnosti naštetila reputaciji KBC-a kao sustava čiji su djelatnici u vrijeme pandemije Covid-19 izloženi iznimnim radnim naporima. Usluge KBC-a Rijeka koristi veliki broj građana pa pacijenti, korisnici bolničkih usluga i najšira javnost moraju imati povjerenja u radnu etiku liječnika, medicinskih sestara i nemedicinskog osoblja koji su se dužni pridržavati društvenih konvencija i normi - oglasila se uprava KBC-a Rijeka o liječnici koja je inače ovogodišnja kandidatkinja za predsjednicu GO HDZ-a Grada Kraljevice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iz HDZ-ovog ogranka u Kraljevici potvrđeno nam je da se ista još uvijek nalazi na listi kandidata za predsjednika.</p><p>- Nismo još dobili nikakvu obavijest da će se njena kandidatura osporiti, no uzimajući u obzir incident o kojem pričate, vidjet ćemo. Svakako ćemo postupiti po pravilima, dogovoru i propisima - kažu iz Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice.</p><p>Za komentar o svemu upitali smo i snimatelja neugodnog incidenta.</p><p>- Ja nisam važan u ovoj priči već žena koja je napala građanina. Ja sam obični građanin, koji je doživio to što je doživio. Ono što mene konkretno zanima jest koje su pravne sankcije kada djelatnik jedne državne ustanove, bio to liječnik, policajac ili neznam tko prijeti građaninu. Da, navedena liječnica je razriješena dužnosti pročelnice, ali i dalje radi kao liječnica svog odjela. Da se razumijemo, ja nikome ne želim loše niti sugeriram da bi trebala dobiti otkaz, no smatram da bi u ovakvim situacijama trebao postojati neki proces kojeg mi kao građani možemo pratiti i imati uvid u pravila oko suspenzija, sankcija, kazni.</p><p>- Također sam ovih dana prozivan da sam video uradak snimao neovlašteno pa mi nije jasan ni taj dio i bilo bi dobro da se mediji oglase o tome jer, koliko sam ja upućen, snimao sam prometni prekršaj na javnoj površini. Pa ako i jesam snimao neovlašteno htio bih to znati, koji su to kriteriji snimanja prekršaja na javnim površinama, kao što sam siguran da bi i mnogi drugi ljudi, koji ove dane komentiraju događaj, a nisu upućeni, htjeli znati - zaključuje snimatelj incidenta. </p>