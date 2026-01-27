Obavijesti

NASLJEDNICA VUJČIĆA

Švaljek stiže na čelo HNB-a?

Zagreb: Prvi godišnji skup regulatora u organizaciji Hrvatske narodne banke | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Službene odluke još nema oko imena koje će HDZ podržati, ali neslužbeno je najizglednije rješenje za čelno mjesto HNB-a Sandra Švaljek, Vujčićeva sadašnja zamjenica.

Hrvatska narodna banka ostat će bez dvoje važnih ljudi odlaskom Borisa Vujčića u Europsku središnju banku te povratkom Tomsilava Ćorića u Vladu. Stoga, nameće se i pitanje tko će naslijediti Vujčića?

Službene odluke još nema oko imena koje će HDZ podržati, ali Jutarnji piše kako je neslužbeno najizglednije rješenje Sandra Švaljek, Vujčićeva sadašnja zamjenica.

Na toj je poziciji od 2018. godine, a Sabor joj je dao drugi mandat 2024. godine. Švaljek je doktorirala na Ekonomskom fakultetu, na području fiskalne politike, bila je godinama ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb, a od 2000. do 2013. je bila i članica Savjeta HNB-a.

Bila je i Bandićeva zamjenica za gospodarstvo u Zagrebu, između 2013. i 2015. godine, a privremeno i gradonačelnica dok je Bandić bio u istražnom zatvoru tijekom afere Agram te je potom bila i u Gradskoj skupštini Zagreba.

