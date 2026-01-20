Plenković: 'Konačna odluka o Vujčiću u ožujku. Uvijek sam vjerovao da neće biti prepreka'

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se u utorak u Davosu na nominaciju guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke (ESB), istaknuvši da će se konačna odluka donijeti na razini Europskog vijeća u ožujku, pri čemu je izrazio uvjerenje da neće biti prepreka.

Kako je rekao, ministri financija Eurogrupe jučer su "napravili trijažu od šest kandidata" i preporučili Vujčića, a konačna odluka donijeti će se na razini Europskog vijeća u ožujku. Za uspjeh te nominacije poklopilo se više stvari, naveo je. Prvo, istaknuo je, guverner Vujčić ima dugogodišnje iskustvo te je trenutno najstariji po stažu od svih guvernera u Eurogrupi, a nominaciji je pridonio i njegov osobni kredibilitet.

Naveo je da se to uspjelo i "jednom vrlo diskretnom, ali izrazito angažiranom, preciznom, kvalitetnom logističkom kampanjom", koja se odvijala na tri razine - jedna je bila razina guvernera o čemu je vodio računa sam Vujčić, druga je bila ministara financija koju je vodio ministar Primorac i razina predsjednika i predsjednika vlada, kojom se on sam bavio. Dodao je i da je neposredno pred Europsko vijeće, odnosno pred samo podnošenje Vujčićeve kandidature imao ključne posjete u Rimu, Parizu i Berlinu, gdje je glavne aktere imao prigodu izvijestiti o njegovim kvalitetama i želji da Hrvatska dobije tu dužnost.

"Dobro je ne samo za Hrvatsku, dobro je za cijelu srednju i istočnu Europu, jer po prvi put da netko iz srednje i istočne Europe dolazi u Izvršni odbor ESB-a i meni je drago da to baš Hrvatska, najmlađa članica Eurogrupe. Vjerujem da se je zasluženo", ocijenio je Plenković u razgovoru s novinarima na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u švicarskom alpskom gradiću u koji u srijedu stiže i američki predsjednik Donald Trump.

Preuzimanje dužnosti 1. lipnja

Vujčića, koji je karijerni centralni bankar od 1997. godine, ministri financija država članica europodručja (Eurogrupa) su za funkciju potpredsjednika ESB-a nominirali na jučerašnjem sastanku u Bruxellesu.

Vujčić bi na ovu funkciju, nakon što odluku Eurogrupe potvrdi Europsko vijeće, trebao stupiti 1. lipnja 2026., po završetku mandata sadašnjeg potpredsjednika, Luisa de Guindosa.

Kada je riječ o postupku imenovanja, prvo bi Odbor Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON) trebao s Vujčićem održati saslušanje, dok će upravno vijeće ESB-a donijeti svoje mišljenje o njegovoj nominaciji.

U ožujku će Europski parlament dati svoje mišljenje o nominaciji guvernera HNB-a na plenarnoj sjednici, a u istom mjesecu će Europsko vijeće donijeti konačnu odluku o njegovu imenovanju.





U izjavi novinarima u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), Vujčić je u utorak zahvalio ministrima financija eurozone na nominaciji za poziciju potpredsjednika ESB-a, a Vladi RH, koja ga je i predložila za to mjesto, na aktivnoj potpori u cijelom procesu kandidature na tu poziciju. Pritom, posebno je zahvalio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i potpredsjedniku Vlade i ministru financija Marku Primorcu.