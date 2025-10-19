VIDEO Šokantna snimka pljačke u Louvreu: Pilom rezao vitrinu s neprocjenjivim draguljima!

Svijet je obišla šokantna snimka nadzorne kamere koja prikazuje jednog od pljačkaša kako usred bijela dana, u nedjelju ujutro, malom motornom pilom reže zaštitnu staklenu vitrinu u pariškom muzeju Louvre. Muškarac odjeven u crnu majicu s kapuljačom i žuti reflektirajući prsluk, ukraden od gradskih službi, hladnokrvno uništava vitrinu kako bi se domogao dijela neprocjenjivih francuskih krunskih dragulja.

Drska pljačka, koja je trajala manje od deset minuta, rezultirala je krađom osam povijesnih dragocjenosti i pokrenula masovnu policijsku potjeru te izazvala osjećaj nacionalne sramote u Francuskoj.

Pljačka se odvila u nedjelju oko 9:30 ujutro, neposredno nakon što je najposjećeniji muzej na svijetu otvorio svoja vrata. Skupina od četiri maskirana pljačkaša, opisana kao "iznimno organizirana i pripremljena", iskoristila je kamion s dizalicom kako bi pristupila prozoru na prvom katu Galerije Apolon, krilu muzeja koje gleda na rijeku Seinu. Trojica su se popela na balkon, dok je četvrti član bande čuvao stražu.

Koristeći rezač stakla, probili su prozor i ušli u galeriju u kojoj se, osim ostataka francuskih krunskih dragulja, nalazi i slavni dijamant Regent. Unutra su, prema izjavama svjedoka i policije, koristili male motorne pile i kutne brusilice kako bi razbili dvije visokozaštićene vitrine. Cijela operacija, od ulaska do bijega, trajala je samo sedam minuta. Nakon pljačke, pobjegli su na dva skutera u smjeru autoceste A6, ostavljajući za sobom napušten kamion s dizalicom i treći skuter.

Iako su se lopovi domogli devet predmeta iz Napoleonove kolekcije, jedan im je ispao tijekom bijega. Riječ je o kruni carice Eugénie, supruge Napoleona III., koja je pronađena oštećena ispod prozora muzeja. Među osam ukradenih predmeta, čija se vrijednost još uvijek procjenjuje, nalaze se ogrlica, broš i tijara.

Jedan od najvrjednijih ukradenih komada je velika mašna za korzet koja je također pripadala carici Eugénie, a sastoji se od 2634 dijamanta. Muzej Louvre kupio ju je na aukciji 2008. godine za 10,5 milijuna dolara (danas gotovo 10 milijuna eura). Francusko ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je kako ukradeni predmeti, "osim tržišne vrijednosti, imaju neprocjenjivu baštinsku i povijesnu vrijednost". Istražiteljima ostaje misterij zašto pljačkaši nisu uzeli dijamant Regent, čija se vrijednost procjenjuje na više od 60 milijuna dolara, a koji se nalazio u istoj galeriji.

Kruna carice Eugenie, koju su lopovi uzeli, ali im je navodno ispala nakon bijega. | Foto: David Liuzzo/Wikimedia commons

Pljačka je izazvala paniku i kaos među tisućama posjetitelja. Alarmi su se oglasili na vanjskom prozoru i na vitrinama, a pet muzejskih agenata odmah je interveniralo, pozvalo policiju i započelo evakuaciju.

- Policija je trčala blizu piramide i pokušavala ući kroz bočna staklena vrata, ali bila su zaključana - ispričala je jedna posjetiteljica za Le Parisien. Muzej je iz "izvanrednih razloga" ostao zatvoren do kraja dana.

Predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će počinitelji biti uhvaćeni, dok su konzervativni političari, poput Jordana Bardelle, pljačku nazvali "nedopustivim poniženjem za našu zemlju". Ministrica kulture Rachida Dati izjavila je kako su "muzeji postali meta organiziranog kriminala" te da se moraju prilagoditi novim sigurnosnim prijetnjama.

Istragu vode specijalizirane policijske jedinice za suzbijanje organiziranog kriminala i trgovine kulturnim dobrima. Analiziraju se snimke nadzornih kamera i mogući tragovi DNK pronađeni na licu mjesta. Postoje dvije glavne teorije: ili su lopovi radili po narudžbi bogatog kolekcionara, u kojem će slučaju nakit vjerojatno nestati s tržišta, ili će ga pokušati rastaviti kako bi prodali zlato i drago kamenje pojedinačno, što bi povratak dragulja učinilo gotovo nemogućim. Istražitelji vode utrku s vremenom.