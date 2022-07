Sve više zaraženih koronom: Evo koje su mjere na snazi, tko sve treba u izolaciju i na koliko

U posljednja 24 sata zabilježena su 1654 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9.728, a umrlo je osam osoba, izvijestio je u petak nacionalni Stožer civilne zaštite.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je početkom lipnja objedinjenje revidirane preporuke - kako postupati s kontaktima, što je s izolacijom i testiranjem.

Što je s karantenom?

Kako navode, mjera karantene nije obavezna, već se radi o preporukama.

Bliske kontakte treba o njihovoj izloženosti obavijestiti oboljela osoba, odnosno skrbnik oboljele osobe u slučaju djece.

Bliskim kontaktima liječnik u pravilu više ne izriče mjeru zdravstvenog nadzora u karanteni/samoizolaciji (postoje situacije kad se bliski kontakti mogu podvrgnuti karanteni što je opisano niže u tekstu).

Osobe koje su trenutno podvrgnute karanteni mogu u dogovoru s liječnikom prekinuti mjeru zdravstvenog nadzora u karanteni. Bliski kontakt neovisno o cijepnom statusu i preboljenju ne ostaje u samoizolaciji/karanteni već se pridržava sljedećih uputa:

Iako izricanje mjere zdravstvenog nadzora i provođenje karantene nije obvezujuće, postoje situacije u kojima bliskim kontaktima liječnik može izreći mjeru zdravstvenog nadzora u karanteni/samoizolaciji u trajanju do 7 dana od posljednjeg kontakta s pozitivnom osobom. Osoba koja je ostvarila bliski kontakt ako smatra da joj je potrebna karantena radi sigurnosti i zaštite zdravlja, može se obratiti svom izabranom liječniku. Liječnik procjenjuje potrebu za izricanjem karantene ovisno o zdravstvenom stanju izložene osobe, vrsti kontakta te prethodnom preboljenju/cijepljenju. Izricanje samoizolacije nakon bliskog kontakta može biti posebice opravdano osobama s povećanim rizikom za teže oblike bolesti COVID-19, kada se izricanjem samoizolacije omogućuje da ne borave u blizini pozitivnih ukućana ili u kolektivu u kojem se pojavilo grupiranje pozitivnih slučajeva. Navedeno se posebno odnosi na osobe s povećanim rizikom za teže oblike bolesti COVID-19 kojima je prošlo više od 4 mjeseci od preboljenja ili primarnog cijepljenja.

Tko je sve bliski kontakt?

Bliski kontakt se definira kao:

- dijeljenje kućanstva s bolesnikom

- izravan tjelesni kontakt s oboljelim od bolesti COVID-19

- nezaštićen izravni kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od bolesti COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)

- kontakt licem u lice s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta

- boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta

– boravak u zatvorenom prostoru na udaljenosti većoj od dva metra može predstavljati bliski kontakt, ovisno o tome ima li bolesnik simptome, o nošenju maski, o ventilaciji prostorije… svaki pojedinačni kontakt u zatvorenom prostoru treba individualno procijeniti - zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od bolesti COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ako je došlo do propusta u korištenju OZO-a

- kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza ili sa strane; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).

Kada se otići testirati?

HZJZ navodi i tko su sve prioritetne skupine za testiranje.

Sve simptomatske osobe s postavljenom kliničkom sumnjom na COVID-19 Prioritet za testiranje su simptomatske osobe. PCR test, kad je god to moguće i kad dozvoljavaju kapaciteti testiranja i specifičnost situacije, treba koristiti kao prvi izbor testa za dijagnostiku u osoba koje imaju povećan rizik za razvoj teških oblika bolesti COVID-19, ulaze u kolektiv u sustavu socijalne skrbi, ili se hospitaliziraju. Osobu sa simptomima u koje se postavi indikacija za testiranje na COVID-19 treba staviti u izolaciju do pristizanja nalaza (bez obzira radi li se o brzom antigenskom ili PCR testu). U slučaju pozitivnog nalaza, oboljela osoba ostaje u izolaciji sve do ispunjenja kriterija za završetak izolacije (vidjeti točku 3.).

Prioritetne skupine za testiranje i u bliski kontakti.

HZJZ navodi i asimptomatske osobe koje nisu bliski kontakt oboljelog. Testiranje se u ovom slučaju odnosi na djelatnike zdravstvenih ustanova i djelatnici kod pružanja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe. Više možete pročitati OVDJE.

Kada završava izolacija za oboljele od Covida?

Kako navodi HZJZ, odluka o tome kada će završiti izolacija za oboljele ovisi o nekoliko faktora kao što su datum pojave prvih simptoma i njihovo trajanje, odnosno datum testiranja, o tome je li infekcija simptomatska ili asimptomatska.

- Početak simptoma bolesti, odnosno dan uzimanja brisa koji je pozitivan kod asimptomatskih infekcija, računa se kao nulti dan bolesti. Prekid izolacije se prvenstveno temelji na kliničkoj slici i proteku vremena od početak bolesti, a iznimno na rezultatima testiranja - navode iz HZJZ-a.

Asimptomatska osoba i simptomatski bolesnik s blagom ili umjerenom kliničkom slikom koji nije imunokompromitiran

Izolacija osoba koje nisu potpuno cijepljene ili nisu prethodno preboljele COVID-19 traje 10 dana.

Izolacija osoba koje su potpuno cijepljenje ili su prethodno preboljele COVID-19 traje 7 dana, dok je preostala 3 dana potrebno dosljedno i pravilno nositi masku u kontaktu s drugim osobama, ograničiti kontakt s osobama koje imaju povećan rizik od teških oblika bolesti COVID-19 te pridržavati se drugim epidemiološkim mjerama.

Referentna točka (nulti dan) je datum pojave simptoma ili datum pozitivnog nalaza, ovisno što je nastupilo ranije. Osoba neovisno o cijepnom statusu i preboljenju može prekinuti izolaciju po zaprimanju negativnog rezultata brzog antigenskog testa (BAT) učinjenog najranije 5. dan izolacije. U tom slučaju sljedećih pet dana potrebno je dosljedno i pravilno nositi masku u kontaktu s drugim osobama, ograničiti kontakt s osobama koje imaju povećan rizik od teških oblika bolesti COVID-19 te pridržavati se drugim epidemiološkim mjerama. Ako je rezultat BAT-a učinjenog najranije peti dan od početka izolacije pozitivan, osoba može prekinuti izolaciju nakon 7 dana ako je cijepljena ili je prethodno preboljela, odnosno nakon deset dana ako nije cijepljena i nije prethodno preboljela, a bez ponovnog testiranja.

Osobe sa znakovima bolesti da bi prekinule izolacije trebaju, uz navedeno, najmanje posljednja 24 sata biti afebrilne (nemaju povišenu tjelesnu temperaturu) bez upotrebe antipiretika i imati značajno poboljšanje (smanjenje) drugih simptoma COVID-19.

Simptomatski bolesnik s COVID-19 s teškom kliničkom slikom koji nije imunokompromitiran

Završetak izolacije simptomatskog bolesnika s COVID-19 s teškom kliničkom slikom koja zahtijeva intenzivnu skrb, preporučuje se ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

•najmanje 24 sata bolesnik je afebrilan bez upotrebe antipiretika i značajno poboljšanje simptoma bolesti COVID-19

•I prošlo je najmanje 20 dana od prvog dana bolesti c) Teško imunokompromitirani bolesnik (npr.oboljeli od maligne bolesti na kemoterapiji, osobe koja duže razdoblje primaju visoke doze kortikosteroida (npr. prednizona > 20 mg/dan duže od 14 dana)/imunosupresivnih lijekova zbog svoje osnovne dijagnoze, primatelj transplantiranog organa/tkiva, osoba s HIV infekcijom i niskim vrijednostima CD4 limfocita (<200) ili drugim oblikom imunodeficijencije).

Završetak izolacije preporučuje se ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

•najmanje 24 sata bolesnik je afebrilan bez upotrebe antipiretika

•značajno poboljšanje simptoma bolesti COVID-19 I prošlo je najmanje 20 dana od početka simptoma bolesti

ILI

Osoba ima dva uzastopna negativna rezultata brisa RT-PCR testiranja na SARS-CoV-2 s razmakom od minimalno 24 sata, s time da je prvi bris uzet najmanje deset dana od početka bolesti i nakon što je bolesnik tri uzastopna dana afebrilan.

Za korisnike domova za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom primjenjuju se Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi.

Najčitaniji članci