Svećenik je raspustio zbor, a sad naplaćuje i ime na križu

Naša župa želi postaviti vanjski Križni put, na taj način ćemo kao vjernici moći moliti i slaviti Boga te imati uređeniji prostor. Preporučujemo da obitelj prema mogućnosti daruje 100 kuna, hvala. Napisao je to na lecima župnik župe Presvetog Trojstva iz Reke blizu Koprivnice, vlč. Mario Križanac, koje je proteklih dana podijelio svojim župljanima. Većinu njih razljutilo je već to što od njih traži 100 kuna, ali to nije sve. Čitajući daljnje retke, zgražanje je samo raslo. Naime, župnik ima ponudu isticanja imena na Križnom putu, ali za one koji to uopće žele ima poseban cjenik milodara.

- Ako želite da vaše ime bude uz određenu postaju Križnog puta, potrebno je donirati iznos od 1000 kuna. Za vaše ime uz glavni križ potrebno je donirati 3000 kuna - dodao je velečasni.

Župljanima nije baš “sjeo” ovaj materijalizam, kao ni ideja upisivanja imena na Križnom putu, koju smatraju nebuloznom.

- On preporučuje uplatu od 100 kuna. Sramota. Ako je i htio tražiti novac, bilo bi u najmanju ruku skromno i ponizno, kako mu vjera nalaže, moliti ljude onoliko koliko tko može dati, pa makar i 10 lipa. Haj’mo, ljudi, dignite kredite, jer tko ima više novca, taj je bliže Bogu - komentira jedan od župljana u šoku i nevjerici.

Istog mišljenja je i župljanka koja je već prije upravo zbog velečasnog Križanca prestala ići na mise u ovoj župi.

- I 100 kuna je puno jer ima ljudi koji imaju male mirovine, pa im je i to previše. Isticanje nečijih imena na Križnom putu je svetogrđe i bogohuljenje. Svi se mi poklonimo Isusu, a ne nekakvim običnim ljudima i župljanima - kaže dodajući kako ona sigurno neće platiti niti tih 100 kuna.

Inače, župnik Križanac u središte javnosti došao je kad je nedavno raspustio zbor zbog “tračanja i širenja negativnih vibracija.” Već tad se zamjerio mnogima. No nije on jedini. Financijskih zahtjeva od strane svećenika bilo je mnogo. Najpoznatiji su oni pločanskog svećenika, patera Mikića, koji je naplaćivao izostanak s mise 20, a na velike blagdane i 50 kuna. A istarski župnik Marijan Jelenić naplaćivao je ulazak u crkvicu svete Foške u okolici Vodnjana. Pa je tako svatko tko se htio pomoliti morao platiti 20 kuna.

'Sve je dobrovoljno. Nikoga ne silimo'

Mario Križanac poručuje kako se uvijek nađe mala skupina ljudi koja se protivi svakoj ideji.

- U dogovoru sa Župno-ekonomskim i Pastoralnim vijećem, pokrenuli smo inicijativu vezanu uz donaciju kako bi se izgradio Križni put. Sve je na dobrovoljnoj osnovi i nitko na ništa nije prisiljen - objasnio nam je jučer svećenik Križanac.

Tema: Hrvatska