Svećenik Pierre El Raii poginuo u bombardiranjima u Libanonu

Maronitski župnik iz mjesta Qlayaa, otac Pierre El Raii, preminuo je od posljedica ranjavanja zadobivenih u napadu koji se dogodio u nedjelju, 9. ožujka, u južnom Libanonu, javlja vaticannews.va. Tragedija se dogodila točno tjedan dana nakon početka intenzivnih izraelskih bombardiranja tog područja. Prema riječima franjevca fra Toufica Bou Merhija, člana Kustodije Svete zemlje i župnika latinske zajednice na jugu Libanona, prvi napad pogodio je kuću na području župe u planinskom dijelu regije. U tom bombardiranju ranjen je jedan od župljana.

Kako je fra Toufic ispričao u razgovoru za vatikanske medije, otac Pierre odmah je reagirao. S grupom mladih iz župe otišao je pomoći ozlijeđenom muškarcu. No, dok su bili na mjestu događaja, uslijedio je novi napad, ponovno je bombardirana ista kuća. U drugom udaru teško je ranjen i sam župnik. Hitno je prevezen u obližnju bolnicu, no liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Imao je samo 50 godina.

Fra Toufic naglasio je kako je pokojni svećenik bio snažan oslonac kršćanskoj zajednici u tom dijelu Libanona. Posebno se isticao svojom odlukom da ostane uz vjernike, unatoč stalnim upozorenjima izraelske vojske koja je stanovništvu savjetovala evakuaciju iz tog područja. Njegova smrt duboko je potresla katoličku zajednicu, koja osim tuge osjeća i sve veći strah zbog pogoršanja sigurnosne situacije.

- Ljudi su do sada odbijali napustiti svoje domove u kršćanskim selima, ali sada se situacija potpuno promijenila - rekao je franjevac. Dodao je kako napuštanje doma za mnoge znači život na ulici ili pokušaj pronalaska smještaja koji si zbog teške gospodarske krize u zemlji ne mogu priuštiti. Podsjetio je i da je prošloga tjedna pogođena kuća još jednog svećenika. Tada su ljudi odlučili ostati, ali nakon smrti oca Pierrea, kaže, teško je procijeniti koliko će još dugo izdržati.

Humanitarna situacija u Libanonu svakim danom postaje sve teža. U franjevačkom samostanu u Tiru trenutno je smješteno oko 200 raseljenih osoba, a većinom se radi o muslimanima.

- Primamo sve kojima je potrebna pomoć, jer u ovakvoj situaciji mnogi nemaju gdje otići - istaknuo je fra Toufic. Procjenjuje se da je samo u Bejrutu trenutno oko 500 tisuća ljudi koji su napustili svoje domove. Oko 300 tisuća stanovnika pobjeglo je iz južnog Libanona prema područjima koja se smatraju sigurnijima, iako, kako kaže franjevac, sigurnosti zapravo više nema nigdje. Deseci tisuća ljudi napustili su i dolinu Bekaa.

Mnogi od njih, dodaje, ostavili su iza sebe kuće, imovinu i cijelu životnu povijest, ali ne znaju gdje krenuti. Brojni noći provode na ulicama ili spavaju u automobilima.

- Nismo bili spremni prihvatiti gotovo četvrtinu stanovništva koje je raseljeno - upozorio je. Unatoč svemu, poručuje kako vjernicima nastoje uliti nadu.

- Govorimo im da nada u Gospodina ne smije umrijeti, jer nam On daje snagu da nastavimo dalje - kazao je. Na kraju je uputio i snažan apel za prestanak nasilja.

- Dosta je ratova, dosta je nasilja. Oružje, kako je rekao Papa, ne donosi mir nego stvara pokolj i mržnju. Sve što ljudi ovdje traže jest da mogu živjeti barem s malo dostojanstva - zaključio je fra Toufic.