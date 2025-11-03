Obavijesti

News

Komentari 0
NISU ZADOVOLJNI

Švedska smanjuje pomoć Srbiji zbog korupcije i nasilja

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Švedska smanjuje pomoć Srbiji zbog korupcije i nasilja
Beograd: Vučić došao ispred Narodne skupštine i pružio podršku "junaku iz Ćacilenda" | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Švedska "pažljivo prati situaciju u Srbiji i već neko vrijeme primjećuje nedostatak predanosti reformama srbijanske vlade", uključujući i u području zaštite temeljnih sloboda kao što su sloboda izražavanja i tiska

Švedska vlada u ponedjeljak je objavila da će smanjiti pomoć Srbiji, tvrdeći da zemlja ne čini dovoljno na suzbijanju korupcije i na poštivanju vladavine prava.

„Određeni oblici podrške srbijanskim javnim vlastima bit će prekinuti, a pomoć će se više usmjeriti na jačanje civilnog društva“, objasnila je vlada u priopćenju.

Urušavanje betonske nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024., u kojem je poginulo 16 ljudi, uključujući dvoje djece, izazvalo je jedan od najvećih prosvjednih pokreta u povijesti zemlje.

Za protivnike predsjednika Aleksandra Vučića, ta je nesreća postala simbol korupcije za koju kažu da je problem masovnih projekata javnih radova koji su u tijeku diljem zemlje.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Glazba iz 'Ćacilenda' trešti satima. Dijana Hrka štrajka glađu, poslala poruku
UŽIVO Glazba iz 'Ćacilenda' trešti satima. Dijana Hrka štrajka glađu, poslala poruku

„Situacija u Srbiji razvija se u pogrešnom smjeru. To se odnosi i na rastuću korupciju i na nepoštivanje vladavine prava“, naglasio je ministar za međunarodnu suradnju i vanjsku trgovinu Benjamin Dousa u priopćenju.

„Zemlje ne mogu očekivati ​​švedsku podršku ako ne provedu reforme i napredak koji očekujemo. Zato sada uvodimo ove promjene“, dodao je.

Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova "sa žaljenjem je primilo objavu" Švedske o smanjivanju pomoći.

U priopćenju se tvrdi da je „postignut mjerljiv napredak u mnogim područjima“. Dodaje se da se „očekuje da će svaka procjena reformskih napora biti utemeljena na realnim pokazateljima, a ne na političkim narativima ili medijskim interpretacijama“.

Švedska "pažljivo prati situaciju u Srbiji i već neko vrijeme primjećuje nedostatak predanosti reformama srbijanske vlade", uključujući i u području zaštite temeljnih sloboda kao što su sloboda izražavanja i tiska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025