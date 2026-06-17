Svemir je granica: SpaceX je prešišao i Amazon, vrijednost skočila na 2,9 bilijuna dolara

Samo nekoliko dana nakon povijesnog izlaska na burzu, tvrtka SpaceX Elona Muska nakratko je prestigla Amazon i postala peta najvrjednija kompanija na svijetu. U jednom trenutku trgovanja gotovo je dostigla i Microsoft, prije nego što su dionice pred kraj dana ipak zabilježile pad i smanjile početne dobitke.

Vrijednost novoizlistane tvrtke već je u ponedjeljak, tijekom prvog punog dana trgovanja, porasla za dvadeset posto. Vijest objavljena u utorak o akviziciji tvrtke Cursor, koja se bavi razvojem umjetne inteligencije za kodiranje, zajedno s početkom trgovanja opcijama na dionice SpaceX-a, dodatno je pogurala cijenu. Vrednovanje kompanije u jednom je trenutku dosegnulo nevjerojatnih 2,9 bilijuna dolara, no kasnije se stabiliziralo na nižoj razini.

Povijesni izlazak na burzu i munjeviti rast

SpaceX je u petak debitirao na burzi s povijesnom inicijalnom javnom ponudom (IPO), prikupivši gotovo 86 milijardi dolara svježeg kapitala uz početnu valuaciju od oko 1,7 bilijuna dolara. Ulagači su pohrlili kupiti dionice, uglavnom potaknuti obećanjima o stvaranju poslovanja s umjetnom inteligencijom vrijednog bilijune dolara, što je odvažna tvrdnja za tvrtku koja je nedavno u potpunosti restrukturirala svoj AI odjel.

Ovaj streloviti rast događa se unatoč činjenici da je SpaceX prošle godine zabilježio gubitak od 4,9 milijardi dolara uz prihod od 18,7 milijardi dolara. Za usporedbu, Amazon je u 2025. godini ostvario dobit od 78 milijardi dolara na 717 milijardi dolara prodaje. Ipak, čini se da ulagače ne brinu trenutni financijski pokazatelji, jer je svemirska i AI tvrtka Elona Muska od izlaska na burzu svojoj vrijednosti dodala otprilike bilijun dolara. SpaceX je nedavno osigurao i nove izvore prihoda kroz ugovore o najmu računalne snage s tvrtkama Anthropic i Google, a preuzet će i prihode Cursora nakon što se akvizicija zaključi u trećem tromjesečju.

Akvizicija u sektoru umjetne inteligencije kao ključni pokretač

Iako ugovori s Anthropicom i Googleom nisu obvezujući, investitorima to očito ne smeta. Dodatni poticaj valuaciji dala je najava akvizicije tvrtke Cursor za 60 milijardi dolara u dionicama. SpaceX je prvu suradnju s Cursorom otkrio još u travnju, u vrijeme kada je Musk izjavio da njegova AI tvrtka xAI, koja je sada dio SpaceX-a, "prvi put nije bila dobro izgrađena" te da je obnavlja "od temelja". Ovim potezom SpaceX jača svoje pozicije na brzorastućem tržištu AI alata za programiranje.

Stručnjaci su predviđali da će dionica biti podložna velikim oscilacijama s obzirom na to da je SpaceX za trgovanje ponudio samo oko četiri posto svojih ukupnih dionica. To se i pokazalo točnim u utorak, kada su ulagači tijekom dana razmijenili više od 300 milijuna dionica SpaceX-a, što je više od polovice od ukupno 555 milijuna dostupnih na javnom tržištu nakon IPO-a, prema podacima burze Nasdaq. Volatilnost se nastavila i u trgovanju nakon zatvaranja burze, tijekom kojeg je tržišna kapitalizacija SpaceX-a još jednom nakratko premašila Amazonovu prije novog pada.

*uz korištenje AI-ja