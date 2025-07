Svi detalji posebnog režima koji vrijedi u Zagrebu zbog koncerta

Zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona od petka navečer za sav motorni promet zatvoreni su kvartovi Kajzerica, Zapruđe i Središće. Ostale prometnice i mostovi koji vode do Hipodroma zatvarat će se tijekom subote ovisno o protoku ljudi koji stižu na koncert, a preporuka je da posjetitelji dolaze pješice.

Prometna regulacija

Od sinoć uz kvartove u nesposrednoj blizini Hipodroma, zatvorene su za sav motorni promet Ulica grada Vukovara (od Miramarske do Kruga), Avenija Većeslava Holjevca i Ulica Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Avenije Dubrovnik), kao i Trg Stjepana Radića.

Policija priprema prometnice uoči koncerta Marka Perkovica Thompsona. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Danas, u subotu, prema procjeni policije zatvara se Avenija Dubrovnik (od rotora Remetinec do rotora Zapruđe), Avenija Većeslava Holjevca (od Islandske do Avenije Dubrovnik). Ulica SR Njemačke (od Ukrajinske do Avenije Dubrovnik).

Ako će biti potrebe i tako procjeni policija u 3. fazi zatvara se dijelovi Selske, Savske, Jadranski most, Remetinečka cesta, Držićeva i Sarajevska cesta.

Javni prijevoz

Tramvaji neće voziti Avenijom Dubrovnik od rotora u Zapruđu do rotora u Remetincu. Tramvajski promet Savskom ovisit će o tome hoće li se i kada zatvarati ta ulica.

Policija priprema prometnice uoči koncerta Marka Perkovica Thompsona. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Stanovnici Novog Zagreba imat će izvanredne autobusne linije. Sav javni promet bit će pojačan dodatnim linijama i na izmijenjenim rutama, pa je uputa da se svi pravci provjere na internetskoj i facebook stranici ZET-a.

Za prilaske i ulaske u Zagreb HAK ima posebne preporuke kako bi se smanjio pritisak i gužve koje će, tvrde u toj ustanovi, biti neizbježne i mogu trajati satima. Za sve informacije uputno je koristiti njihove internetske stranice.

Dolazak na Hipodrom

Bundek će biti otvoren danas od 10 sati. Pri dolasku će se obaviti pregled i kontrola karata. Posjetitelji mogu prije ulaska na Hipodrom biti i u zonama na parkiralištu kod Ine i na Kajzerici. Organizatori apeliraju da se skine aplikacija MPT čija navigacija vodi do točnog mjesta ulaza ovisno o kupljenoj karti.

Zagreb: Atmosfera u centru grada uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na Hipodrom će se ulaziti u popodnevnim satima. Bit će oko 500 ulaza. Nije dozvoljen unos hrane i pića izuzev vode. Nema unošenja torbi i ruksaka zatvorenog tipa, sve što se unosi mora biti vidljivo golim okom.

Na putu do Hipodroma posjetitelji će imati pitku vodu na 40 hidranata i 7 cisterni koje će biti raspoređene po gradu.

Zdravstvena skrb

Posjetiteljima će na raspolaganju biti 400 kreveta na Velesajmu i 50 kreveta na Bundeku. Unutar i oko Hipodroma raspoređeni su timovi Hitne pomoći. Sve bolnice su u posebnom režimu rada.

Foto: Čitatelj 24sata

Posjetitelji na Hipodromu ne trebaju u slučaju potrebe zvati 112, nego pomoć zatražiti na najbližoj ogradi sektora u kojem se nalaze.

Preporuča se da svatko sa sobom ponese identifikacijski dokument, popis lijekova koje inače uzima i kontakt osobe u slučaju bolničkog zbrinjavanja.

Trajanje koncerta i izlazak nakon koncerta

Koncert Marka Perkovića Thompsona počinje oko 21 sat i završava oko ponoći. Da bi se izbjegle gužve pri izlasku s Hipodroma nastavit će se prigodni program i nakon koncerta. Sve informacije o izlazu bit će vidljive na displayevima na tornjevima postavljenim na cijelom Hipodromu.

Foto: PIXSELL/24sata

Thompsonov koncert najzahtjevnija je policijska zadaća u povijesti Hrvatske, rekao je u srijedu zamjenik glavnog ravnatelja policije i voditelj Stožera za organizaciju koncerta Damir Barić. Angažirano je oko 6500 policajaca, gotovo 5000 redara i zaštitara, 70 vatrogasaca.

Cijeli događaj policija će snimati. Zabranjena je upotreba dronova, a svako nedozvoljeno korištenje bit će kažnjeno.

Normalizacija prometa očekuje se u nedjelju u prijepodnevnim satima.