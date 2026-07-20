Švicarca (51) uhitili u Istri: Na plaži mobitelom snimao djecu

Istarska policija privela je 51-godišnjeg švicarskog državljanina zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Tereti ga se da je na plaži jednog turističkog naselja u Istri mobitelom snimao nagu djecu, izvijestila je Policijska uprava istarska.

Incident se dogodio u četvrtak oko 9.30 sati. Muškarca su primijetili drugi gosti na plaži dok je snimao djecu te su o svemu obavijestili zaštitara turističkog objekta. Zaštitar ga je zadržao do dolaska policije.

Policijski službenici uhitili su 51-godišnjaka, a pretragom njegovog mobitela pronađen je sadržaj koji ga tereti za kazneno djelo. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u petak u prijepodnevnim satima predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Iz policije ističu kako ovakvi slučajevi pokazuju da građani sve češće prepoznaju sumnjiva ponašanja i pravodobno ih prijavljuju, što omogućuje bržu reakciju policije i procesuiranje počinitelja.

Uputili su i apel roditeljima da obrate pozornost na djecu dok borave na plažama te da, kad god je to moguće, djeca nose kupaće kostime. Građane pozivaju da svaku sumnju na neprimjereno snimanje djece odmah prijave policiji na broj 192.