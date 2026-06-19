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250 DOLARA

Švicarska će kažnjavati javno prikazivanje nacističkih simbola

Piše HINA,
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Švicarska će kažnjavati javno prikazivanje nacističkih simbola
Na umjetničko djelo u Trogiru netko je naslikao simbol svastike | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nova mjera predviđa novčane kazne i za tetovaže, pozdrave i online isticanje simbola, uz iznimke za obrazovne i medijske svrhe.

Švicarska vlada predlaže izricanje novčanih kazni od 200 švicarskih franaka (250 dolara) za javno isticanje svastika, prema predloženom novom zakonu kojim se zabranjuju nacistički simboli. Savezno vijeće priopćilo je da će se novčane kazne naplaćivati ​​svima koji namjerno koriste nacističke simbole, tetoviraju ih ili izvode gestikulacije poput Hitlerovog pozdrava u javnim prostorima, uključujući online platforme i audiovizualne medije. Savezna vlada kaže da je mjera hitno potrebna zbog porasta antisemitskih incidenata. Kazne na licu mjesta trebale bi omogućiti brzu provedbu, dodaju.

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Iznimke će se primjenjivati ​​u obrazovne, znanstvene, kulturne i novinarske svrhe.

Prijedlog zakona uslijedio je nakon uglavnom pozitivnih javnih konzultacija o predloženoj zabrani, priopćila je vlada.

Vlada je predložila zakon nakon što je parlament 2024. godine podržao inicijativu za zabranu svastike.

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Cilj novog zakona je zatvoriti prazninu u postojećem zakonu, prema kojem je prikazivanje ekstremističkih simbola kažnjivo samo ako je jasno povezano s promicanjem te ideologije.

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