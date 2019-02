"Svijet je stao uz nas kad već naša država, nažalost, nije"

Žalosno je da sve žene i ja, koje smo prošle iskustvo izvođenja kiretaže na živo i odlučile ga javno reći, nismo dobile podršku od države da nađu rješenja za taj problem nego od nekog vani, u ovom slučaju od UN-a. Ali nadam se da će se sada stvari početi mijenjati jer je UN ovime pritisnuo Vladu da nešto učini po ovom pitanju, što je jako dobro.

Rekla nam je Ivana Ninčević Lesandrić nakon što je proteklih dana visoki povjerenik za ljudska prava pri UN-u pozvao Vladu da hitno poduzme radnje za suzbijanje kršenja seksualnih i reproduktivnih prava žena. Ova mostova saborska zastupnica, podsjetimo, prije nekoliko mjeseci javno je u Saboru ispričala svoje traumatično iskustvo kiretaže bez anestezije. Na ovaj hrabar istup odlučila se kad je shvatila da je isto proživjelo na tisuće žena u Hrvatskoj. Udruga Roda već godinama provodi kampanju “prekinimo šutnju”, a Ninčević Lesandrić pokrenula je lavinu. Uz to je doživjela i javni linč ministra zdravstva Milana Kujundžića koji ju je prozivao da laže, a dr. Deni Karelović, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split, iznio je njezine osobne podatke iz nalaza. Zbog toga je protiv njega pokrenula postupak, ali još uvijek nema nikakvu informaciju što je s tim.

- Mi, koje smo to prošle, ne želimo da se ikome to više ikada ponovi. Zato smo ovog puta odlučile ići do kraja - kaže Ninčević Lesandrić.

UN-ovim tijelima za ljudska prava udruga Roda poslala je u studenom prijavu sa svjedočanstvima žena iz naših bolnica. Zaprepastili su se. Pozvali su Vladu da, među ostalim, izradi Akcijski plan za zdravlje žena.

- Reakcija ministra Kujundžića prvo je bila da Ninčević Lesandrić i te žene lažu. Onda smo mi zatražile od Ipsos plusa istraživanje kojim se pokazalo da je 30 posto žena taj zahvat imalo bez anestezije. Znači, jedan od tri ginekološka zahvata rađena su bez anestezije. Ali ne radi se tu samo o kiretažama nego raznim zahvatima - kažu nam iz Roda.

Ministarstvo zdravstva je nakon te lavine koja se pokrenula u listopadu dala naputak Hrvatskoj liječničkoj komori za izradu Postupnika o anesteziji u ginekologiji i porodništvu, za što iz Roda smatraju da je dobro, ali i dugotrajno. Stoga su u studenom poslale prijavu posebnom izvjestitelju za pravo na zdravlje, posebnoj izvjestiteljici o nasilju nad ženama te radnoj skupini o diskriminaciji žena u pravu i praksi pri UN-u.

- Ovom reakcijom UN-a te žene sada mogu osjećati bar malo zadovoljstvo jer im konačno netko vjeruje i jer je stao iza njih. Nisu uzalud podijelile javno svoju intimu. Nama kao organizaciji to znači jako puno jer je se vidi da smo na pravom putu. Nadamo se da će Vladi sada ovaj pritisak UN-a biti snažan poriv da se pokrenu brže. Mi nećemo odustati - kažu iz Roda dodajući kako je Akcijski plan za zdravlje žena izuzetno bitan.

- Obzirom da nam se približava Zakon o pobačaju, nama treba Akcijski plan za zdravlje žena. Mi smo poslale pismo premijeru tražeći da zajedno sjedne grupa različitih stručnjaka, liječnika, medicinskih sestara, stručnjaka za ljudska prava, korisnika, da skupa iznjedrimo što je potrebno napraviti da osiguramo ženama u Hrvatskoj optimalne mogućnosti i usluge u zdravstvenom sustavu, ali do danas nismo od njega dobile nikakav odgovor - kažu.