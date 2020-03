Svjedočila Jelenina sestrična: 'Rekla sam joj da ostavi muža'

Suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom da je zatukao suprugu i utopio je u kanalu, nastavljeno je prije nekoliko dana. On je osumnjičen da je prije četiri godine ubio svoju suprugu, pjevačicu narodne glazbe Jelenu Krsmanović Marjanović, na nasipu u naselju Crvenka kraj Borče.

Zatukao suprugu i utopio je u kanalu

Suđenje je započelo u rujnu prošle godine na Višem sudu u Beogradu

U optužnici stoji da je Zoran Marjanović suprugu Jelenu ubio 2. travnja 2016. godine na svirep i podmukao način dok je u neposrednoj blizini mjesta na kojem je pjevačica usmrćena stajala njihova maloljetna kći.

Foto: Screenshot/youTube Zoran Marjanović na Jeleninom grobu

Sa suprugom i kćeri Janom dovezao se na nasip u Borči. Jelena je otišla trčati, a on je ostao sa kćeri. Međutim, iskoristivši Jelenino povjerenje, Zoran ju je namamio da se spuste u podnožje nasipa na kanalu, dok je dijete ostalo na nasipu, navodi se u optužnici.

Kad su se spustili do kanala, Zoran je Jelenu prvo ubo oštrim predmetom u glavu i desni lakat nakon čega je Jelena počela bježati preko livade. Tada je izgubila tenisicu i gumicu za kosu. Marjanović ju je ubrzo sustigao i više puta udario u glavu. Potom ju je potopio u kanalu.

Uhitili su ga 15. rujna 2017. godine, gotovo godinu i pol dana nakon ubojstva. Deset mjeseci kasnije pustili su ga da se brani sa slobode jer mu je Žalbeni sud ukinuo pritvor. I prije uhićenja bio je privođen, ali je nakon ispitivanja u policiji i na poligrafu puštan zbog nedostatka dokaza.

Foto: Pixsell/Facebook

Prošle godine, na proljeće, vraćeno mu je i potpuno skrbništvo nad djetetom koje mu je bilo oduzeto poslije smrti supruge.

Zoran Marjanović je na početku suđenja detaljno iznio svoju obranu negirajući da je ubio suprugu.

Sestrična: 'Žalila da više ne može izdržati u toj kući'

Suđenje je nastavljeno prije četiri dana kada je svjedočila Jelenina sestrična Teodora Krsmanović. Ona je rekla kako se s pjevačicom posljednji put vidjela dva mjeseca prije ubojstva, na rođendanu Jelenine i Zoranove kćeri Jane

- Posvađale smo se, jer se Jelena žalila da više ne može izdržati u toj kući. Rekla sam joj da napusti Zorana, ali mi je ona odgovorila da ću vidjeti kako je to kada se budem udala. Inače, nikada mi nije rekla da želi ostaviti Zorana – ispričala je Teodora razgovor sa Jelenom. Rekla je još da je Jelena jako voljela Zorana i da nikada nije govorila protiv njega.

Foto: Screenshot/youTube

Pred sudom se pojavio i biciklist Milan Radić,u više navrata označen kao jedan od ključnih svjedoka, koji je na dan ubojstva prolazio pored nasipa na kojem je tog 2.travnja 2016. kad je Jelena ubijena.

- Vozio sam bicikl i u jednom trenutku sam video mušku i žensku osobu kako silaze niz nasip. To je bilo oko 17.05 sati. Vidio sam muškarca i ženu kako silaze sa nasipa. Žena je nosila donji dio sive trenirke, a gore je imala nešto crvenkasto. Imala je tamnu, puštenu kosu, do leđa. Muškarac je silazio prvi i bio je u maskiranim hlačama i crnoj jakni. Ipak, ne mogu tvrditi da je ta muška osoba bio Zoran. Inače, poslije nekoliko dana, vidio sam da se mjesto sa koga su se oni spuštali nalazi nedaleko od spomen-ploče koja je postavljena na mjestu gdje je njen leš i nađen – prisjetio se Milan R.

Foto: Screenshot/youTube

Mještanin Crvenke: 'Vidio sam ih na nasipu'

Da je na nasipu vidio Jelenu, Zorana i njihovu kćer Janu, posvjedočio je i mještanin Crvenke Dragan Prvulović koji je vidio bračni par sa kćerkom na nasipu

- Bili su udaljeni oko 15 metara. U jednom trenutku se Jelena odvojila i počela trčati uz nasip. Zoran je krenuo u šetnju sa djetetom, ispod nasipa – rekao je Dragan te naglasio da Marjanovićima nije vidio lice, ali da je povezao da su to Jelena i Zoran jer su odgovarali opisu.

- Desetak minuta nakon što je Jelena otišla trčati vidio sam bijeli jugo, koji se brzo kreće. Stao je i u njega je ušao muškarac koji se nalazio na nasipu – dodao je Dragan.

Foto: Screenshot/youTube

Dan kasnije na suđenju je svjedočila i Jelenina frizerka Zorica Gemović. Ona je ispričala da se pjevačica, koja joj je ujedno bila i prijateljica, žalila da joj je dosta svega, ali da ne smije ostavit Zorana

Frizerka: Rekla mi je: ' Ne mogu otić, ubio bi me'

- Rekla je da joj je svega dosta, da je u kući katastrofa, da joj dođe da uzme dijete i ode. Pitala sam je zašto to ne uradi,a ona mi je odgovorila: 'Ne mogu Zoko, on bi me ubio'. To je bilo par mjeseci prije njene smrti - rekla je frizerka.

Rekla je još kako su bile zaista bliske, ali da Jelena nikad nije htjela govoriti protiv Zorana.

- Par puta se rasplakala, a kada sam je pitala zašto plače, odgovorila mi je: 'Ti ništa ne znaš'. Mene je nerviralo njegovo ponašanje prema njoj, recimo, zvao je 'tetka', kritizirao je 'kako si se to obukla, vidi kakva si'. Omalovažavao ju je, govorio joj da je ružna, debela. Ona je na sve to. šutjela. Nikada nije htjela govoriti loše o njemu. Jednom sam mu čak rekla: 'Zašto tako?', a on je odgovorio da se šali. Vidjelo se da joj nije bilo ugodno - ispričala je frizerka, tvrdeći da je Zoran odlučivao čak i o Jelinoj garderobi i frizuri.

Prijateljica: Muža je voljela, zvala ga je 'moj meda'

Pred sudom je iskaz dala i Jelenina prijateljica Nora Karleuša Rakić, koja je ispričala da se sa Jelenom družila od 2008. ili 2009. jer su njihovi muževi poslovno surađivali. Ona je rekla da se Jelena sa Zoranom nikada nije svađala i da ga je uvijek branila.

Foto: Screenshot/youTube

- Jako ga je voljela i oslovljavala sa 'moj meda'. No nije mu se htjela suprotstaviti čak i kad bi joj nešto smetalo. Sa svekrom Vladimirom je imala loš odnos. On je u kući odlučivao o svemu, čak i o tome hoće li njihova kći Jana ići kod liječnika. Za sve se on pitao, znam da je Jeleni to baš smetalo. Kad bi došli kod nas na druženje, sjedili bi i pričali, on je non stop zvao Jelenu da je pita kada će kući i da li Jana jela - ispričala je.

Nora Karleuša Rakić prvi je svjedok koji je pred sudom rekao i da se Jelena žalila na Milicu Marjanović, suprugu Zoranovog brata Miloša jer nikad ništa nije radila po kući.

Mještani Crvenke: 'Raspravljali su se na nasipu'

Pred sudskim vijećem prvi put je saslušan Vid Stjepanović, mještanin Crvenke koji je rekao da je tog dana poslije podne primijetio na travnatom dijelu kod nasipa Jelenu, Zorana i njihovu kćer Janu. Raspravljali su se i čuo je samo kako je Jelena rekla Zoranu: 'Ti to ne razumiješ to'. Prema njegovim riječima nedugo poslije raspravljanja, njih dvoje su krenuli nasipom a njihova kćerkica je navodno ostala sama.

Ubojstvo Jelene Marjanović medijski je najpraćeniji slučaj crne kronike u Srbiji već skoro četiri godine.