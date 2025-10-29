Svjedočio mehaničar ubijenog: 'Tony se po auto nije vratio, činilo se kao da spava u njemu'

Kad je policija radila očevid u stanu koji sam iznajmila Marini, primijetila sam da nema madraca za bračni krevet. Ona i Werner žalili su se da madrac nije udoban pa sam im rekla da uzmu drugi, a ovaj da spreme u šupu. Tek kad sam krenula uređivati vikendicu, vidjela sam da madrac nije u šupi i nazvala Marinu da pitam što su s njim napravili, svjedočila je S. S. na suđenju Nijemcu Werneru Trautmannu (58) i Marini Šnajder (62), optuženima za teško ubojstvo iz koristoljublja Tonka Zeca (58).

Velikogoričko tužiteljstvo bivše supružnike tereti da su ubili Dubrovčanina, poznatoga i kao Tony Gerard, kako bi prikrili nezakonitu prodaju njegove nekretnine za 400.000 eura. Prema optužnici, oni su 21. veljače 2022. s tri udarca tupotvrdim predmetom usmrtili Tonka. Njegovo tijelo, sumnja se, odbacili su u šumi u Domaslovcu, a 23. veljače 2024. Trautmann, znajući da su im istražitelji na tragu, dio tih kostiju premjestio je kraj jezera Orešje. Gdje je Tonko ubijen, nije utvrđeno, no istražitelji su sumnjali da je to bilo upravo u stanu u Svetoj Nedelji koji je krajem 2021. unajmila Marina.

- Predstavila se kao poduzetnica i rekla da je Werner njezin radnik koji puno putuje i neće biti puno u stanu. Potpisali smo ugovor i uredno su plaćali 500 eura plus režije. U stan nisam ulazila nego bi mi novac predali na nekom parkiralištu, jednom i na benzinskoj. Za Tonyja nisam znala niti mi ga je itko od susjeda spominjao. Negdje u travnju 2022. javila mi se Marinina kći i rekla da je njezina mama u Dubrovniku i da će ona ubuduće donositi novac, a nekoliko mjeseci je i živjela u tom stanu - rekla je svjedokinja.

Prisjetila se da su je, nekoliko dana nakon što se "mala" odselila u rujnu 2022., nazvali policajci i rekli da bi "napravili forenziku" u stanu.

- Ne znam što su utvrdili. Kad sam poslije zvala Marinu za taj madrac, bila sam frustrirana jer su mi ostali dužni za neke režije. Imala sam problema i s iznajmljivanjem stana zbog napisa u medijima - požalila se svjedokinja.

Svjedočio je i N. G., majstor kod kojeg je Tonko u veljači 2022. ostavio svoj Peugeot 5008. Upoznali su se prije 15 ili 20 godina nakon što je Tonko ostao blizu njegove kuće u defektu. Dolazio je u prosjeku dva do tri puta godišnje radi auta. Posljednja dva puta kad su se vidjeli, Tonku su na autu bila razbijena zadnja vrata te je imao oštećen blatobran.

- Bio je tad dvaput kod mene. Prvi puta je ostavio auto i rekao da će mi za koji dan donijeti vrata da ih zamijenim. Dovezao ga je jedan čovjek, koji ga je čekao vani te ga je kasnije odvezao. Nakon toga je došao još jednom, a s njim je tad bio meni nepoznati muškarac u 50-im godinama, krupniji, koji je imao čudan naglasak, kao stranac. Ne vidim ga danas u sudnici, no loše pamtim lica, više pamtim aute. Znam da je na servis dovezao Golf 6 ili 7 - rekao je svjedok, kod kojeg se Tonko nikad nije vratio po auto niti je donio vrata.

- Primijetio sam da je Tony izvadio stražnju klupu i stavio dasku na pod. Bio je tamo i neki jastuk ili deka i hrpa prljavog veša, pa sam zaključio da vjerojatno spava u autu. Taj je auto ostao kod mene. Nakon nekog vremena zvala je policija i pitala je li auto još kod mene na popravku. Došli su i pregledali ga, a nakon nekih dva mjeseca netko je došao i u dogovoru s policijom odvezao auto - kazao je svjedok.

U nastavku postupka sud će kao svjedoke pozvati i zajedničku kćer Marine i Wernera te Marinina supruga koji su u istrazi koristili zakonsku blagodat i odbili svjedočiti protiv bliskih članova obitelji. Sudsko vijeće zaključilo je da ih treba ponovno pitati žele li svjedočiti u postupku ili će i dalje koristiti blagodat.

Kako bi se dvojac dokopao nekretnina žrtve, smatra tužiteljstvo, Marina je prvo sredinom prosinca 2021. godine krivotvorila punomoći kojima je žrtva ovlašćuje da proda njegove nekretnine u Dubrovniku te je sastavila lažni ugovor o doživotnom uzdržavanju žrtve, prema kojem u trenutku njegove smrti sve njegove nekretnine u Dubrovniku i sav novac pripadaju njoj.

S tim lažnim dokumentima Trautmann i Šnajder prodali su Gerardov poslovni prostor u Dubrovniku za 400.000 eura dvojici ugostitelja. Na početku suđenje oboje su odbacili krivnju.

