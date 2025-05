Svjedok na suđenju ubojici iz Daruvara: 'Kus je imao veliku ranu na ruci, Pahoki se hihotao'

To je bilo nešto prije 19 sati. Vraćao sam se od šogora i kod vatrogasnog doma primijetio ozlijeđenog muškarca. Držao se za ruku i krvario, na suđenju Krešimiru Pahokiju za ubojstva u staračkom domu u Daruvaru i nanošenje teške ozljede Damiru Kusu svjedočio je Tomislav Š.

On je 20. lipnja 2024. prvi pružio pomoć ozlijeđenom Damiru Kusu i zamotao mu ruku. Na Županijskom sudu u Bjelovaru gdje sude Pahokiju zbog šest ubojstava u daruvarskom Domu za starije, a među 13 kaznenih djela za koje ga terete je i nanošenje teške ozljede Kusu.

Tomislav, koji Kusa poznaje iz viđenja, nije ga odmah prepoznao jer je na glavi imao šiltericu i/ili kapuljaču.

Na Županijskom sudu u Bjelovaru nastavljeno suđenje Krešimiru Pahoki osumnjičenom za pokolj u Daruvaru | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Vidio sam da je rana velika, izvadio sam prvu pomoć iz vozila, posjeo ga na jarak i zamotao mu ruku. tad su već izašli ljudi iz kuća i netko je rekao da je pozvao Hitnu. Žurilo mi se pa, kako sam znao da Hitna dolazi, odlučio sam otići. Budući da mi rekao da muškarac koji ga je ozlijedio još sjedi tamo kod spomenika, prije odlaska pogledao sam i vidio čovjeka sa štakom. Tad još nisam znao da je to Phoki, saznao sam nakon događaja u staračkom domu. Pomislio sam, kako ga je uopće uspio ozlijediti jer sam vidio da taj čovjek ima štake, djelovao je sitno i mršavo, zapušteno, bespomoćno - pričao je Tomislav.

Kus je, ispričao je svjedok, tom prilikom bio jako uznemiren.

- Više se ne sjećam je li rekao ime napadača - rekao je svjedok, koji je potvrdio da je iza spomenika u to vrijeme vidio optuženoga.

- Sjedio je na podestu spomenika Palim borcima NOB-a kod vatrogasnog doma ispruženih nogu, a kraj njega su bile štake i boca. Čini mi se da se hihotao - prisjetio se Tomislav.

Dodao je da je Kus imao svježe ogrebotine po licu i glavi što je primijetio kad je skinuo šiltericu s glave, no trebalo je sanirati ranu na podlaktici. Na ispitivanju u istrazi Tomislav je kazao kako je ta rana bila vrlo duboka i široka te kako su se vidjeli mišići.

Kusa je pitao tko ga je ozlijedio, a on mu je rekao da ga je druga osoba, koja sjedi na spomeniku, posjekla staklom po ruci.

Kusov prvi susjed Saša P. kobnog je 20. lipnja 2024. u kritično vrijeme kod kuće gledao utakmicu te je imao spuštene rolete. Nazvao ga je šogor i javio mu da je Kus u njegovoj grabi ispred kuće.

- Izašao sam i vidio da krvari iz desne podlaktice te pozvao Hitnu pomoć, koja je brzo stigla. Kus je govorio nešto u stilu: 'Platit će mi Krešo' i to ponavljao pa sam zaključio da je nešto bilo između njega i Kreše Pahokija mada njega tamo nisam vidio. Kus je bu tom trenutku bio vidno alkoholiziran - pričao je Saša, koji poznaje i Pahokija. On, naime, živi u istoj ulici 200-tinjak metara dalje te je obojicu, i Kusa i Pahokija, znao viđati ispred trgovine preko puta svoje kuće.

- Kus me pitao da ga vozim u bolnicu, ali to je bilo prije nego je stigla Hitna. kad je skinuo kapu, vidio sam da ima krvi po glavi, ali izgledalo mi je kao da se zakrvario od ruke, nisam vidio da ima druge ozljede. Poznajem i Tomislava i kad sam vidio da je stao, pitao sam ga ima li zavoj da Kusu zamotamo ruku. Kusa nisam namjeravao voziti do bolnice takvog svog krvavog - dodao je svjedok.

Kusa su zbog ozljeda u bolnici u Bjelovaru zadržali na liječenju pet dana i dobio je šest šavova na ruci. Na sudu je ispričao da ga je Pahoki udario bocom piva po glavi, a zatim ga posjekao po ruci.

Ni Tomislav ni Saša nisu bili prisutni tijekom sukoba niti su vidjeli što je bilo, a svjedok Josip A., koji je kritične zgode bio u društvu Pahokija kad se sukobio s Kusom ispričao je da je Kus cijelo vrijeme provocirao Pahokija.

- U jednom trenutku Krešo ga je lagano gurnuo. Kako je Damir stajao na stepenicama, pao je na leđa na stepenice. Tamo su bile staklene pivske boce od ranije koje su se razletjele i razbile - rekao je Josip, koji je nakon sukoba otišao kući.

Do sljedećeg ročišta sredinom lipnja trebala bi stići dopuna psihologijsko-psihijatrijskog vještačenja nakon kojega bi Pahoki trebao iznijeti obranu. Bit će to prvi puta da Pahoki govori o događaju za koji ga terete jer se tijekom istrage branio šutnjom.

Ranije su vještaci iz Klinike za psihijatriju Vrapče, koji su radili kombinirano psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje Pahokija, zaključili su da od ne boluje od psihičkih bolesti te da nije ovisan o alkoholu ili nekom drugom psihoaktivnom sredstvu.

- Njegovo osobno i socijalno funkcioniranje odgovara poremećaju ličnosti i to prvenstveno narcističkih i disocijalnih obilježja. Kad govorimo o narcističkim obilježjima njega karakterizira precijenjena slika samoga sebe, svojih mogućnosti i sposobnosti iako su u principu takve osobe vrlo osjetljive na bilo kakvu kritiku drugih. Tijekom vještačenja registrirana su i disocijalna obilježja među kojima je manjak empatije, teškoće u uživljavanju u osjećaje drugih, problemi u održavanju emocionalnih veza te teškoće u izražavanju vlastitih osjećaja - pojasnila je psihijatrica.

U kliničkoj slici nisu našli elemente koji bi govorili u prilog PTSP-u ili trajnim promjenama ličnosti vezanih uz ratne traume, a isključili su i eventualna organsko-neurološka zbivanja. U vrijeme ubojstava, smatraju, bio je ubrojiv.

Podsjetimo, 22. srpnja 2024. oko 10 sati u prostor doma došao je Pahoki, navodno platiti račun za majku. Bez ikakvog upozorenja počeo je iz pištolja pucati u štićenike i osoblje. Ubio je njegovatelja Damira Fijalu (37) i korisnice doma Zdenku Leder (89) iz Donjih Sređana, Bosiljku Njegomir (92) iz Donje Vrijeske, Gizelu Vegh (90), svoju majku Anka Papp (76) iz Daruvara te Mariju Čihak (92) iz Daruvarskog Brestovca. Iz vatrenog oružja ranio je još petero ljudi. Krvnik je nakon pohoda otišao u kafić do doma, sjeo i naručio piće, stavio pištolj na stol i dočekao policiju, koja ga je uhitila.