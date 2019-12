Svjedok očevida: Policija je sve pregledala, razvalili su i krevet

U nastavku suđenja Smiljani Srnec zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić na Županijski sud u Varaždinu u četvrtak su pozvani svjedoci očevida u Palovcu Josip Križaić i Josip Vrbanec, Ivan Habula, Dario Srnec, Silvija Maraković.

U sudnici ostaje Josip Križaić, prvi susjed obitelj Dominić Srnec iz Palovca.

Sudac: Da li ste bili u kući 16. veljače ove godine?

Bio sam kao svjedok dok su radili očevid. Pozvao me jedan policajac, ne sjećam se u koliko sati. Kad sam došao unutra bilo nam je rečeno da samo gledamo šta rade.

Još je bio dan kad ste ušli?

Da.

Koga ste zatekli?

Bili su ti policajci, Ženske i David Balent.

Je li još netko bio svjedok?

Vrbanec je bio.

Kako je to izgledalo?

Rekli su nam da idemo kamo i oni te samo gledamo. Prvo su išli u spavaću sobu, pa dnevni boravak, zatim u hodniku pa na tavan.

Jeste li vidjeli škrinju?

Da. Bila je kod stepenica.

Koliko je to trajalo?

Malo više od sat vremena. Išli smo i u mali podrum dolje. Malo se gledalo, ali su rekli da će to drugi put.

Je li netko fotografirao kuda ste išli?

Ne, barem ja nisam vidio.

Što se događalo sa škrinjom?

Čuo sam da govore da će Čakom doći po škrinju.

ODO: Jeste li vidjeli da je škrinja izašla?

Ne. Bili smo gore valjda.

Kad ste se vratili jeste li vidjeli škrinju?

Ne.

Što su policajci radili oko škrinje kad ste bili u hodniku?

Nisam vidio da su je dirali. Pretraživali su neke ormariće.

Koliko ste čekali?

Čekao sam vani dok nije došao drugi svjedok.

Sudac: Kad je završila pretraga je li bio mrak?

Je.

Što ste mislili da će biti sa škrinjom?

Čuo sam glasine da su čuli neko tijelo u škrinji.

Dok ste radili vani jeste li imali kontakte sa susjedima?

Radio sam u Austriji 24 godine. Nisam previše kontaktirao sa susjedima kad bi dolazio.

Sljedeći je Josip Vrbanec iz Palovca.

Sudac: Jeste li bio u kući 16. veljače?

Bio sam doma, bio sam bolestan. Došao je policajac po mene doma i rekao dođi, nitko neće ići. Ja sam došao tamo, ušli smo unutra. Prvo smo došli u kuhinju, zapisničar me tražio osobnu. Rekli da mi je dužnost samo gledati. Došle su dvije policajke i tri policajca. Rekli su da idemo prvo u spavaću, razvalili su krevet, plahte, sve su razbacali van, knjižice, svaki list se gledao. Ormariće, ormare, poplune, knjige, listao se svaki list što piše. Sve se pregledalo. Tri policajca, ja i Joža smo gledali. Zatim smo ušli u primaću, bila je tamo Jasminina fotografija, luster su gledali, sve... Poslije smo išli u hodnik, rekli su dobro gledaj. Digli su tepison i pregledali, poslije toga to je trajalo sat, sat i pol. Ništa nije propušteno, nema kaj se nije pregledalo. Ja sam morao bolestan ići tamo. Rekli da je sve gotovo i da idemo u klet otraga. Već je bio mrak, unutra su bile pločice, lamuri za domaćinstvo, hidrofor, nekakvi materijali, taj policajac koji je radio zapisnik rekao je, idemo van, tu ima puno posla, budemo to zapečatili, vratit ćemo se za par dana. To je završilo, ušli smo unutra u kuhinju, sad ćemo potpisat. Zaboravio sam da smo išli na tavan, zet je tamo napravio frišku sobu, tamo je bio spakiran građevinski materijal. Vidjeli su da je to materijal u vrećama. I to je bilo to.

Da li je netko od policajaca slikao?

Ne, nisam vidio.

Kad ste ušli u hodnik jeste li vidjeli škrinju?

Da, bila je na sredini hodnika.

Vidjeli ste da se škrinja nosi?

Dok smo mi potpisivali su je odnijeli.

Je li Vam netko nešto rekao?

Ne.

Križaić rekao da su došli iz Čakoma?

Da, to smo čuli kasnije. Nisu policajci govorili tko je došao ni gdje je voze.

Kad je bilo gotovo je bila noć?

Je.

Kad ste došli?

Oko 17 negdje. Oko 18, 18.15 smo bili svi unutra. Doma sam i mobitel ostavio.

Obrana: Koga od ukućana ste vidjeli?

Davida i Katarinu. Bili su u kuhinji

Koliko je bilo policajaca?

Tri policajca i dvije ženske.

Je li netko dirao škrinju?

Ne, dok smo bili, nitko nije dirao. Meni su svi doma govorili, ti si sve pregledal, ti si sve vidio. Kažu, ti si bio, ti si sve vidio, ti sve znaš.

Koliko živite u toj ulici?

Više od 20 godina. Među prvima smo bili.

Poznajete li ih?

Sve ih poznajem, imali smo korektne odnose. I Smiljana uvijek pozdravi. Nismo se posjećivali. Poznavao sam i Jasminu, bila je 1999. u šatoru na proslavi kluba. Bila je tamo i plesala, 17. srponja je to bilo. Snimao sam kako plešu.

Sjećate li se kad ste je zadnji put vidjeli?

Mislim tad, kad je plesala.

Jeste li čuli da je nestala?

Čulo se da je nema, da je negdje otišla. Na televiziji sam čuo da je nema.

Jeste li s Dominića pričali da nema Jasmine?

Prije par godina kad bi se sreli, s mamom. Pitao sam gdje je Jasmina, nema je još. Čuo da je netko traži na Facebooku. Pitali smo svi, zanimalo nas je.

Je li bilo poplava u ulici?

Je, 2014., prije nije bilo.

Koliko je Vaša kuća daleko?

Oko 200 metara.

Je li se uređivala?

Je, otraga, ogradu naprijed pravili. Znam da sam vidio Fredija kako ga Crveni križ dovozi. Svaki dan je dolazio iz Zagreba kad se razbolio na pluća. Svaki je čovjek dobar, možda se sa ženom svađa doma. Ja sam sa svima dobar, ja sve volim.

Kakvi su bili odnosi u obitelji?

Fredi je išao u gostionu i kad se spil, kakav je bio doma, to ja ne znam. Bože dragi, biciklom se popeljal pa si popeval. Evo pitajte me kaj vas zanima, o Smiljani? PItajte dok sam tu.

Na izlasku je namignuo Smiljani.

Sljedeća svjedoči policajka Silvija Maraković

Sudac: Sudjelovali ste u policijskim radnjama u kući optuženice?

Sudjelovala sam pri očevidu, nisam ga ja vodila. Kad smo došli tamo najprije smo napravili očevid na škrinji, uz pomoć naših krim tehničara. Nakon što se napravio taj dio očevida, obzirom je sve bilo zamrznuto i nije se moglo pristupiti svim dijelovima taj dio očevida je završen, škrinja je zatvorena te je odvezena. Nakon toga su pozvani svjedoci pretrage. Pretražene su sve prostorije osim šupe jer je već pao mrak. Šupa je zapečaćena jer je već pao mrak. U međuvremenu smo imali i neka saznanja na koja smo mogli usmjeriti pretragu.

Je li netko fotografirao pretragu?

Krim tehničari su fotografirali očevid, ali pretragu... Mislim da postoji fotografija soba tijekom pretrage. Kao kod svake pretrage pozovemo svjedoke, koji cijelo vrijeme prate što radimo. Nisu se smjeli odvajati od nas ni trenutka. Pogledala sam u predmetu, ali očevid je trajao sat i nešto, toliko i pretraga.

Što je bilo sa škrinjom?

Ona je prije početka pretrage zatvorena i čekalo se pogrebno poduzeće. Ja nisam, ali vjerujem da je kolega nazvao okc i rekao da zovu pogrebno poduzeće.

Jesu li svjedoci bili prisutni dok se iznosila škrinja?

Čulo se da je došao kombi. Ne znam u kojoj sam sobi bila, u to vrijeme je trajala pretraga kad je došlo pogrebno poduzeće. Dok smo radili pretragu škrinja je otišla. Bili su prisutni, sad u kojoj prostoriji.

Obrana: Tko je od policajaca pratio kad je pogrebno poduzeće odnijelo škrinju?

Ne znam.

Jeste li radili na slučaju nestanka?

Jesam, od 2015. godine.

Je li točno da ste radili s Jalševcem?

Da. Triput smo razgovarali sa Smiljanom, 2015. i 2017.

Jeste li je vodili na poligraf?

Trebali smo 2015. voziti na poligraf Smiljanu i Ivana Srneca. U to je vrijeme koristila terapiju, kašljala je. Zvali kolegu iz Zagreba, rekli mu koju terapiju koristi pa je rekao da nije kandidat za poligraf.

Bili ste u kući 2015.?

Da, jesmo. Išli smo po nju i vraćali je natrag te smo bili u kući.

Zašto ste 2017. dvaput razgovarali sa Smiljanom? Je li vam bila sumnjiva?

Prvi razgovor je vođen negdje u veljači, ponovno je Smiljana inzistirala da je se vozi na poligraf. Ponovno smo dogovorili poligraf, ona je opet bila bolesna i nije mogla na poligraf zbog terapije koju je trošila. Mjesec, dva nakon toga, obzirom da smo je zamolili da nam pokaže nekakve fotografije od Jasmine da vidimo ima li na njima još nekih osoba. Došli smo, bili s njom u kuhinji, pokazivala puno fotografija koje smo letimično pogledali.

Jeste li imali osnove sumnje da je počinila kazneno djelo?

Bile su neke sumnjive okolnosti. Ja sam uzela predmet od kolega na potragama, prošli smo cijeli predmet i dogovorili se da idemo u još neke razgovore. To je izgledalo neuobičajeno, prije svega zbog proteka vremena od trenutka kad je zadnji put nestala do same prijave, zbog raznih priča koje su kolale.

Jeste li utvrđivali kome pripadaju brojevi u imeniku?

Nismo utvrđivali, nismo ih kontaktirali. Tu su brojevi od stanodavke, koja je u to vrijeme kad smo radili imala jako puno godina, od knjižnice, doktora.

Jeste li utvrdili njezinu posljednju adresu u Zagrebu?

Imali smo dopis od fakulteta gdje smo izvještenida je zadnju godinu upisala 1998/1999. Bilješka sa stanodavkom, to je ono čime smo baratali, druge informacije nismo imali. Kontaktirane su i njezine prijateljice, no ništa novo nismo saznali.

Smiljana traži konzultaciju s odvjetnikom i pokazuje nešto iz fascikla.

Jeste li od Smiljane tražili da potpiše kakvu izjavu o tajnosti?

Je, to je dio protokola.

Jeste li ispitivali Smiljanu je li Ivan Srnec bio u vezi sa Jasminom?

Nemojte na to odgovoriti.

Sudac: U spisu su nekakve fotografije bez opisa. O čemu se radi?

Fotografije mi je na službeni mail poslala Katarina Dominić Srnec. Ona ih je slala zaručniku oko 22 sata dok je otvarala škrinju.

Zaokružila je neku košaru.

Obrana: Jeste li vezano za nestamak kontkatirali Vjerana Horvata i zašto?

S njim smo pričali jer živi u blizini jedne od osoba s kojom smo htjeli razgovarati, a koja radi u Njemačkoj.

Ne znate da bi on tražio Jasminu prije službene prijave nestanka?

Ne.

U sudnicu zovu Ivana Habulu.

Sudac: Bili ste u kući 16. veljače kao krim tehničar?

Fotografirao sam mjesto događaja, kolega je snimao. Izuzimali smo neke vrećice koje su se nalazile vani. To su vrećice koje su ukućani izvadili iz škrinje. Dva smo krim tehničara, kolega je snimao fotoaparatom.

Koje još radnje ste poduzimali?

Vadili smo vrećice iz škrinje koje su smetale pazeći da se ne unište tragovi.

Jesu li svjedoci bili prisutni?

Možda kasnije.

Što je bilo sa škrinjom?

Odvezli su je djelatnici Čakoma. Očevid je trajao oko sat i pol.

Kad je to bilo?

Ne znam.

Jeste li sudjelovali u pretrazi?

Ne.

Optužba: Jesu li svjedoci bili prisutni kad su odvozili škrinju?

Vjerojatno. Mi smo bili vani. Čekali smo da dođe Čakom. Službenik u uniformi je bio sa škrinjom i čekao. kolega je otišao sa službenim vozilom za njima.

Branitelj: Je li netko od ukućana bio prisutan fotografiranju kuće?

Ne.

Tko je bio od ukućana?

Kćer i zet.

Znate li kad su odvezli okrivljenu?

Ne.

Sljedeći je Dario Srnec.

Sudac: Sudjelovali ste u nekim radnjama?

U dežurstvo je javljeno da je pronađen leš u zamrzivaču. S obzirom da sam radio na potragama i znao za Jasminin nestanak, otišli smo do Palovca. Ja sam osobno poduzimao pretragu kuće. Zamjenica ŽDO-a je bila prisutna očevidu i pretrazi, svjedoci prilikom pretrage. Dva svjedoka obvezno moraju biti prisutna pretrazi. Škrinja je bila u hodniku kuće, prije pretrage je završen očevid. Dok smo radili pretragu škrinja je bila u hodniku. Čuo sam dok smo radili pretragu da je došlo pogrebno poduzeće, ali to nisam vidio jer nismo prekidali pretargu.

Koliko je to trajalo?

Oko 15 sati samo bio tamo s kolegama. Čekali da dođe zamjenica za očevid. S pretragom smo počeli oko 18 sati. Imali smo nalog za pretragu kuće.

Obrana: Sjećate li se kad je stigao nalog?

Nisam osobno provjeravao, onaj tko je rukovodio je vodio računa o tome.

Je li se za vrijeme pretrage otvarala škrinja?

Ne, bila je zatvorena.

Je li okrivljena bila u kući kad ste došli?

Je. Prije početka pretrage su je dovezli. I prije početka očevida škrinje.

Jeste li radili na predmetu Dominić?

Poznat mi je taj slučaj. Na potragama sam od 2014. Vozio sam Ivana Srnec na poligraf 2015. godine. Gospodin Srnec je negdje tijekom ispitivanja, na pola ispitivanja prekinuo ga i nije htio više.

Kakve sumnje su postojale?

Vezano uz nestanak, da li osoba zna nešto više o događaju ili ne.

Branitelj: Što se dogodilo u Zagrebu?

Prilikom ispitivanja policajac ne može biti unutra, samo osoba koja provodi ispitivanje. Kad je izašao pitao sam ga kako je bilo. Rekao je da je prekinuo, da nije htio više, da ga je ispitivač pitao neugodna pitanja.

Je li potpisao izjavu o tajnosti?

Ne sjećam se više.

Jeste li ga vozili natrag?

Da.

Jeste li ušli u kuću?

Da.

Jeste li radili kakve provjere?

Ne.

Ivana Srneca će ispitati u petak.