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ULAGAČI NERVOZNI

SVJETSKA TRŽIŠTA Europske burze pale, cijene nafte porasle

Piše HINA,
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SVJETSKA TRŽIŠTA Europske burze pale, cijene nafte porasle
Foto: Issei Kato
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Ulagači su oprezni zbog očekivanja povećanja kamatnih stopa američke središnje banke, dok kriza na Bliskom istoku dodatno potiče rast cijena nafte.

Na europskim su burzama u utorak ujutro cijene dionica pale jer ulagači nisu skloni riziku, s obzirom da se očekuje povećanje kamatnih stopa američke središnje banke i da cijene nafte i dalje rastu. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,5 posto.

Pritom je londonski FTSE indeks oslabio 0,63 posto, na 10.629 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,44 posto, na 25.330 bodova, a pariški CAC 0,62 posto, na 8.069 bodova.

U većini sektora cijene su dionica jutros pale, a najviše u bankarskom, u prosjeku 1,3 posto.

Ulagači su oprezni zbog toga što se očekuje da će čelnici američke središnje banke na sjednici u srijedu povećati kamatne stope.

SVJETSKA TRŽIŠTA Europske burze pale, cijene nafte i dalje rastu
Europske burze pale, cijene nafte i dalje rastu

Na tržištu se procjenjuje da postoji gotovo 90 posto izgleda da će Fed u srijedu povećati kamate za 0,25 postotnih bodova.

Osim toga, ulagači nisu skloni riziku jer su zbog krize na Bliskom istoku cijene nafte nastavile višednevni uspon, pa su jutros porasle daljnjih 1,6 posto.

Azijske burze prate pad Wall Streeta

I na azijskim su burzama cijene dionica pale. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,2 posto.

Pritom su cijene dionica u Japanu, Indiji, Šangaju, Hong Kongu, Australiji i Južnoj Koreji pale između 0,1 i 0,9 posto.

Tako burze prate jučerašnji smjer Wall Streeta, gdje je Dow Jones indeks oslabio 0,29 posto, dok je S&P 500 skliznuo 0,48, a Nasdaq 0,56 posto.

SVJETSKA TRŽIŠTA Azijske burze pale, cijena nafte iznad 100 dolara
Azijske burze pale, cijena nafte iznad 100 dolara

Pod najvećim je pritiskom tehnološki sektor jer je nekoliko čelnika iz tih kompanija pozvalo na usporavanje tempa razvoja umjetne inteligencije zbog rizika od zlouporaba.

To je zabrinulo ulagače, s obzirom da su tehnološki divovi uložili milijarde dolara u razvoj umjetne inteligencije, što je poticalo rast tog sektora i dovelo burzovne indekse na rekordne razine.

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