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SPAŠAVA ŽIVOTE

Svjetski dan darivatelja: Crveni križ poziva građane da daju krv

Piše HINA,
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Svjetski dan darivatelja: Crveni križ poziva građane da daju krv
Zagreb: Obilježavanje Svjetskog dana darivatelja krvi prigodnom akcijom dobrovoljnog davanja krvi | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Uoči 14. lipnja građani će moći darovati krv u Zagrebu i upoznati se s postupkom koji traje svega 15 minuta, a može spasiti do tri života.

Hrvatski Crveni križ (HCK) pozvao je građane da Svjetski dan darivatelja krvi, 14. lipnja, obilježe dobrovoljnim davanjem krvi u petak u njihovim prostorijama u Zagrebu, ističući da svaka darovana doza može spasiti do tri života. Cilj akcije je upoznati javnost s procesom darivanja krvi te potaknuti nove darivatelje da se odluče na darivanje krvi, priopćio je HCK. Krv može darovati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina, tjelesne težine iznad 55 kilograma, kojoj se liječničkim pregledom utvrdi da time ne ugrožava vlastito ni tuđe zdravlje. Svaki potencijalni darivatelj prije darivanja prolazi zdravstvenu procjenu kojom se utvrđuje može li sigurno darovati krv.

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Iz HCK-a podsjećaju da je krv lijek koji nema zamjenu i ne može se proizvesti umjetnim putem te da je svakoga dana potrebna za liječenje oboljelih, provođenje operativnih zahvata, zbrinjavanje osoba stradalih u nesrećama te liječenje brojnih pacijenata.

Dostupnost krvi ovisi isključivo o dobrovoljnim davateljima i njihovoj spremnosti da odvoje 15 minuta kako bi nekome spasili život, ističu.

"Pozivamo vas da zajedno javnosti približimo važnost ovoga humanog čina, zahvalimo svim dosadašnjim darivateljicama i darivateljima krvi, ali i ohrabrimo nove generacije da postanu dio zajednice koja svakodnevno spašava živote", poručuju iz HCK-a.

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Akcija počinje u petak u 13 sati u Ulici Crvenoga križa 14.

Hrvatski Crveni križ okuplja najveći broj darivatelja krvi i osigurava 80 posto potrebnih doza krvi u Hrvatskoj.

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