Svjetski dan hepatitisa: Vrapče i KBC Zagreb provode program. 'Cilj je lakši put do liječenja'

Povodom Svjetskog dana hepatitisa, koji se u utorak obilježava pod geslom "Hepatitis: Zajedno uklonimo prepreke", stručnjaci Klinike za psihijatriju Vrapče i KBC-a Zagreb istaknuli su važnost ranog otkrivanja i liječenja hepatitisa C kod osoba koje se liječe zbog ovisnosti o drogama.

Klinika za psihijatriju Vrapče i KBC Zagreb već tri godine provode integrirani program probira, dijagnostike i liječenja hepatitisa C kod osoba koje se liječe zbog ovisnosti, s ciljem da im omoguće jednostavniji pristup testiranju i liječenju te uklone prepreke zbog kojih dio pacijenata kasno dolazi do zdravstvene skrbi.

"Kod osoba koje se liječe zbog ovisnosti nije dovoljno imati učinkovitu terapiju, potrebno je osigurati da pacijent do nje može doći. Zato smo povezali psihijatrijsku i hepatološku skrb kako bi put od testiranja do liječenja bio što jednostavniji", istaknuo je Ivan Ćelić iz Klinike za psihijatriju Vrapče.

"Danas raspolažemo vrlo učinkovitim i sigurnim lijekovima kojima možemo izliječiti gotovo sve osobe s kroničnim hepatitisom C. Međutim, naš najveći izazov ostaje otkriti osobe koje imaju infekciju, a toga nisu svjesne, te im omogućiti da što prije započnu liječenje", istaknula je Ana Mrzljak iz KBC-a Zagreb.

Program se temelji na načelu "no wrong door", odnosno pristupu prema kojem za pacijenta ne postoji pogrešna ulazna točka u zdravstveni sustav. Ako osoba koja se liječi zbog ovisnosti ima rizik za hepatitis C, omogućuje joj se testiranje, daljnja obrada i povezivanje sa specijalističkim liječenjem bez nepotrebnog odgađanja.

Hepatitis C posebno je važan među intravenskim korisnicima droga jer se virus prenosi kontaktom s krvlju, a infekcija često godinama prolazi bez simptoma. Neliječena može dovesti do ciroze i raka jetre, dok se danas suvremenom antivirusnom terapijom može izliječiti u više od 95 posto slučajeva.

Iz Klinike i KBC-a upozoravaju i na stigmu povezanu s hepatitisom C i ovisnošću, koja može odgoditi testiranje i traženje pomoći, zbog čega ističu važnost modela skrbi koji se temelje na povjerenju, dostupnosti i nestigmatizirajućem pristupu.

Svjetska zdravstvena organizacija postavila je cilj eliminacije virusnih hepatitisa kao javnozdravstvene prijetnje do 2030. godine, navodi se u priopćenju. Hrvatska ima dostupnu dijagnostiku i učinkovitu terapiju, a daljnji napredak ovisit će o pravodobnom otkrivanju infekcija i dostupnosti liječenja za sve skupine stanovništva.