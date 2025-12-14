Tajland proglasio policijski sat duž obale, borbe se šire na granici s Kambodžom

Obnovljeni granični sukobi između Kambodže i Tajlanda ušli su u drugi tjedan u nedjelju nakon što je Bangkok opovrgnuo tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da je dogovoreno primirje kako bi se zaustavile smrtonosne borbe.

Jugoistočni azijski susjedi ove su godine nekoliko puta pribjegli oružju otkako je ubijen kambodžanski vojnik u svibanjskom okršaju, ponovno rasplamsavajući sukob zbog kojeg su raseljene stotine tisuća ljudi s obje strane granice.

- Općenito, sukobi su se odvijali bez prekida otkako je Kambodža u subotu ponovno rekla da je spremna za prekid vatre - rekao je glasnogovornik tajlandskog ministarstva obrane Surasant Kongsiri na konferenciji za novinare u Bangkoku nakon što je najavio policijski sat.

Tajland je otvoren za diplomatsko rješenje, ali "Kambodža prvo mora prekinuti neprijateljstva prije nego što možemo pregovarati", rekao je. Tajlandske snage u subotu su izjavile da su uništile most koji je Kambodža koristila za dostavu teškog naoružanja i druge opreme u regiju te pokrenule operaciju usmjerenu na unaprijed postavljeno topništvo u kambodžanskoj obalnoj pokrajini Koh Kong.

Kambodža je optužila Tajland za napad na civilnu infrastrukturu.

Tajlandski policijski sat obuhvaća pet okruga pokrajine Trat koji graniče s Koh Kongom, isključujući turističke otoke Koh Chang i Koh Kood. Vojska je prethodno uvela policijski sat u istočnoj pokrajini Sakeo, koji je i dalje na snazi.

Tajland i Kambodža razmjenjuju vatru iz teškog naoružanja na više mjesta duž svoje granice duge 817 kilometara od ponedjeljka, u nekim od najintenzivnijih borbi od petodnevnog sukoba u srpnju koji je završio posredovanjem Trumpa i Malezije.

Trump je rekao da je u petak razgovarao s vršiteljem dužnosti tajlandskog premijera Anutinom Charnvirakulom i kambodžanskim premijerom Hunom Manetom te da su se dogovorili da "prestanu sa svakom pucnjavom".

U subotu je Anjutin obećao da će nastaviti borbu "dok ne osjetimo da više nema štete i prijetnje našoj zemlji i narodu".

Glasnogovornik Bijele kuće kasnije je rekao da Trump očekuje da će sve strane poštovati obveze te da će "svakoga pozvati na odgovornost prema potrebi kako bi se zaustavilo ubijanje i osigurao trajni mir".