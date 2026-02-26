Obavijesti

News

Komentari 16
BURNA RASPRAVA U ZAGREBU

Dina Dogan tvrdi: 'Tajnica Šop ima plaću 7000 eura'; Javila se i ona: 'To još nije potvrđeno'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Gradska zastupnica Dogan ponovno u javnosti pokrenula temu oko plaće Suzane Šop, glavne tajnice Sportskog saveza Grada Zagreba. Navodno bi joj trebao koeficijent porasti s 8 na 12. Javila se i prozvana tajnica...

Admiral

U javnosti ponovno je tema plaća glavne tajnice Sportskog saveza Grada Zagreba, a riječi o tome bilo je i na sjednici zagrebačke Skupštine. Gradska zastupnica Dina Dogan upozorila je na veliko povećanje koeficijenta glavne tajnice saveza Suzane Šop na razinu 12, dok treneri i stručni kadar rade za puno niže koeficijente. O ovoj temi govorila je i 2024. godine, a sada je iznijela informaciju da je glavna tajnica ponovno zatražila povećanje koeficijenta s prethodnih osam na 12.  

- To vam je plaća blizu Plenkovićeve, odnosno Milanovićeve, daleko iznad plaće gradonačelnika Tomaševića. Red veličine, samo s koeficijentom, plaća bi bila 7000 eura bruto - navela je nezavisna zastupnica u Gradskoj skupštini Dina Dogan.  

Suzana Šop javila se za HRT-u sa službenog puta.

- O svom koeficijentu i odlukama upravnog odbora ne želim uopće raspravljati. Svi dokumenti kad se usvoje, bit će javni. Koeficijent koji je predložen nije potvrđen, jer se potvrđuje usvajanjem zapisnika koji se potvrđuje na idućoj sjednici. I predlažem da se gospođa i svi takvi bave poslom za koji su plaćeni, da predstavljaju građane u Gradskoj skupštini Grada Zagreba - rekla je Suzana Šop.

Grad Zagreb povećao je financiranje sporta za 15 posto, odnosno sa 145 milijuna na 169 milijuna eura.Iako ga financira, s obzirom na to da je riječ o udruzi građana, nema veze s upravljanjem Savezom.

- Ako sam dobro shvatio, optužba je da ta glavna tajnica ima plaću veću od mene. To koliko ja znam nije točno. Neka se sportski savez očituje oko toga. Koliko ja znam, to je dezinformacija -  rekao je ranije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. 

Da bi do povećanja plaće trebalo doći, HRT-u je potvrdi predsjednik Sportskog saveza Grada Zagreba. Na sjednici je, kaže, to predložio jedan član upravnog odbora pod točkom razno.

- Po mom mišljenju to zaslužuje i po svemu tome što je gospodin obrazložio, koji je to predložio. Dao sam to na glasovanje i to je jednoglasno prihvaćeno - objasnio je Vjekoslav Šafranić, predsjednik Sportskog saveza Grada Zagreba. 

