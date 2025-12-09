Obavijesti

Tajvanski izvoz skočio 56% u studenom, najviše u 15 godina

Potražnja za čipovima i AI tehnologijom dovela do rekordnog rasta izvoza, posebno prema SAD-u i Kini.

Tajvanski izvoz porastao je u studenom najsnažnije u više od 15 godina, pokazali su podaci u utorak, odražavajući val globalne potražnje za čipovima i tehnologijom umjetne inteligencije.

Tajvanski izvoz poskočio je u studenom za čak 56 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, najsnažnije od svibnja 2010., dosegnuvši 64,05 milijardi dolara, izračunalo je ministarstvo financija.

Razdoblje rasta isporuka protegnulo se tako na nešto više od dvije godine, uz najviši iznos u dolarima otkada ministarstvo objavljuje podatke.

Snažno je porastao i uvoz, za 45 posto, na 47,97 milijardi dolara

Vrijednost isporuka u SAD bila je gotovo tri puta veća nego u studenom 2024. godine, dosegnuvši rekordnih 24,418 milijardi dolara, unatoč 20-postotnim carinama koje ne obuhvaćaju poluvodiče.

Poskočila je i vrijednost izvoza u Kinu, za 16,5 posto.

Izvoz elektroničkih komponenti porastao je za 29,3 posto na 21,632 milijarde dolara.

Isporuke bi trebale snažno porasti i u prosincu, za 40 do 45 posto, procjenjuju u ministarstvu financija.

Poticaj izvozu bit će ubrzano širenje umjetne inteligencije i visokoučinkovito računalstvo, te vrhunac sezone kupovine na zapadnim tržištima krajem godine, objašnjavaju.

U cijeloj 2025. godini trebale bi, prema procjenama ministarstva iz studenog, porasti za 30 posto, na 600 milijardi dolara.

Međutim, globalni gospodarski izgledi i dalje su neizvjesni, uz geopolitičke rizike i američke carine, pa ih treba pažljivo pratiti, naglašavaju u ministarstvu.

