KRUŽI SNIMKA

Taksist ih 'oderao' za 643 eura od Splita do Trogira, on: 'Prolile su piće, naplaćeno je i čišćenje'

Piše Antonela Šaponja,
Split: Nakon završetka Ultre taksisti su imali pune ruke posla | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Taksist je pojasnio kako je cijena vožnje bila 280 eura, dok je ostatak iznosa, 350 eura, naplaćen za čišćenje vozila zbog prolijevanja Schweppesa od strane djevojaka, što je ostavilo lokvu na stražnjem sjedalu

Društvenim mrežama od sinoć kruži snimka rasprave između taksista i turistkinja koje su bile šokirane računom vožnje od splitske trajektne luke do hotela u Trogiru, koji je iznosio čak 643 eura. Mlade djevojke na snimci tvrde kako su pomislile da je riječ o šali, no taksist ih je uvjeravao da je Split glavni grad te da je cijena vožnje 20 eura po kilometru.

- Što? Oprosti, ali to je šala - govori mu djevojka, a on joj je odgovorio kako nije riječ o šali i da je to prava cijena te da se naplaćuje 20 eura po kilometru. Međutim, ta računica mu baš i nije točna. Prešao je 28 kilometara, što bi bilo 560 eura.

- Ovo je privatni taksi djevojke, žao mi je. Split je glavni grad i cijena je 20 eura po jednom kilometru - kazao je taksist.

Djevojke mu nisu vjerovale i tražile su da im pokaže gdje to piše. Dao im je papir na kojem su, navodno, cijene. Brojni se taksisti žale kako kolege pljačkaju turiste. 

U razgovoru s taksistom, koji je dao svoj iskaz, Dalmacija portal piše da snimka prikazuje samo dio razgovora, koji ne otkriva cijeli kontekst situacije. Taksist je pojasnio kako je cijena vožnje bila 280 eura, dok je ostatak iznosa, 350 eura, naplaćen za čišćenje vozila zbog prolijevanja Schweppesa od strane djevojaka, što je ostavilo lokvu na stražnjem sjedalu.

Prema njegovim riječima, dubinsko čišćenje, koje je bilo potrebno, koštalo je 70 eura, a ostatak iznosa je uključivao naknadu prema cjeniku za čišćenje, koji je bio istaknut u vozilu.

- U jedan mah sam htio nazvati i policiju kako bi se ova situacija riješila, ali nisam želio raditi scene ljudima u hotelu. Jedna je djevojka nazvala oca s kojim sam se na kraju dogovorio da naplatim vožnju 150 eura u gotovini, i to je cijela priča. Na kraju sam morao platiti dubinsko čišćenje 70 eura i za toliko sam odradio tu vožnju - rekao je taksist sa snimke.

Otkrio je i da po cjeniku zaista i vozi 20 eura za kilometar, i to za relacije duže od 30 kilometara. Kaže i da su djevojke samo sjele u taksi i nisu pitale koliko će ih koštati vožnja.

