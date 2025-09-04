Taksisti traže red u svom poslu: 'Dozvola za vožnju treba biti samo na jedno vozilo i tablicu'

Hrvatska obrtnička komora (HOK) zatražila je da nadležno ministarstvo uključi predstavnike Sekcije taksi prijevoza HOK-a u proces izrade izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Predlažu da se dozvola za obavljanje taksi prijevoza izdaje za jedno vozilo i za jednu registracijsku oznaku te da se vrati obveza posjedovanja izvoda iz licencije, s obzirom na to da prema postojećem rješenju taksi prijevoznik u vozilu mora imati samo presliku dozvole.

Zalažu se i za uvođenje tipizirane registracijske oznake za autotaksi vozila, zahvaljujući kojoj bi korisnici taksi usluga u svakom trenutku znali da ih vozi taksi prijevoznik koji je licenciran za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.

Propisivanje maksimalne cijene autotaksi usluge po kilometru također je jedan od ključnih prijedloga, čijim će se usvajanjem, smatraju u HOK-u, izbjeći situacije naplaćivanja nerealnih cijena usluga, a koje su omogućene odredbama da svaki taksi prijevoznik sam određuje cjenik autotaksi usluga. Žele i razmotriti zakonsku regulaciju moguće pojave dampinških cijena, odnosno stvaranja nelojalne konkurencije.

Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil ističe kako su u prijedlogu iznijeli samo tri stavke koje je nužno mijenjati za uvođenje reda u taksi djelatnost.

- Samo zajednički možemo iznjedriti najbolja rješenja za ovu problematiku. HOK zastupa interese više od 6000 obrtnika koji se bave autotaksi prijevozom, a tijekom ove godine imali smo kvalitetnu komunikaciju i suradnju s ministarstvom u vezi s izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe - istaknuo je Kratohvil.