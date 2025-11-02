Tanzanska oporba odbacuje izbornu pobjedu predsjednice nakon smrtonosnih prosvjeda

Glavna oporbena stranka CHADEMA, kojoj je zabranjeno sudjelovanje u izborima jer je odbila prihvatiti službena pravila i čiji je čelnik Tundu Lissu zbog izdaje uhićen u travnju, kasno u subotu je rekla da su rezultati "u potpunosti krivotvoreni".

- CHADEMA čvrsto odbacuje takozvane izborne rezultate koje je objavilo nacionalno izborno povjerenstvo. Ti rezultati nemaju osnove u stvarnosti jer je istina da u Tanzaniji nije bilo pravih izbora - dodala je stranka na društvenoj platformi X.

- Prosvjedi diljem zemlje su jasan dokaz da građani nisu sudjelovali u tome što se naziva izborima te da odbacuju bilo koga tko proizlazi iz ovog manjkavog izbornog procesa - objavila je stranka.

Vlada nije odmah reagirala na priopćenje oporbene stranke.

Neki su prosvjednici skidali plakate na kojima je bila Hassan i palili vladine zgrade dok je policija koristila suzavac i vatreno oružje, prema očevicima s prosvjeda koji su izbili tijekom općih izbora u srijedu.

Stranka CHADEMA je u petak rekla da su stotine ljudi ubijene u prosvjedima, dok je Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava rekao da vjerodostojna izvješća upućuju na najmanje 10 smrtnih slučajeva u trima gradovima.

Demonstranti su bijesni zbog činjenice da je izborno povjerenstvo isključilo dva najveća izazivača Hassan iz utrke i zbog, kako kažu skupine za ljudska prava, čestih uhićenja i otmica političkih protivnika.

Vlada odbacuje broj poginulih o kojem govori oporba kao "daleko pretjeran", a odbacuje i kritike vezane za kršenje ljudskih prava. Reuters nije mogao nezavisno utvrditi broj žrtava.

Nakon što je proglašena pobjednicom, Hassan je svom govoru iz upravnog središta Dodome rekla da postupci prosvjednika nisu "ni odgovorni ni domoljubivi".

- Kada se radi o sigurnosti Tanzanije, nema rasprave: moramo upotrijebiti sva dostupna sigurnosna sredstva kako bismo se pobrinuli za to da zemlja ostane sigurna - poručila je.

Vlasti su od srijede uvele policijski sat diljem zemlje i ograničile pristup internetu.

Mnogi međunarodni letovi su otkazani, a poremećen je i rad luke Dar es Salaam, čvorišta za uvoz goriva i izvoz metala koji se vade širom regije.