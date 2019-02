'On inače nije takav, niti su ga tako odgajali. To je glupa igra'

Moju 15-godišnju kćer je razredni kolega žigosao upaljačem u obliku slova 'U', a sve se pokušalo zataškati. To je strašan udar na nacionalne manjine, rekao nam je uznemireni otac opečene učenice, porijeklom iz Albanije, dok se vozio prema zadarskoj policiji kako bi dao izjavu.

Incident iz Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru potresao je javnost. Učenik (15) zagrijao je upaljač i njime opekao i doslovno žigosao svoju kolegicu i još jednog učenika. Nakon što joj je ostao ožiljak u obliku slova 'U', narugao joj se da je sada može hvaliti da je sada ustaša.

Djevojka ima dvije opekline na ruci, dok je mladić opečen po vratu.

Foto: Zadarski list

- Policija je upoznata sa slučajem s obzirom da škola ništa ne poduzima. Taj dečko je već i prije bio problematičan. Jednom mi je pretukao drugu kćer koja sva krvava došla kući. Strašno je što se sve u toj školi događa, a nitko ništa ne poduzima. Ovo je napad na moju djecu jer su pripadnici albanske manjine. Zato joj je i utisnuo to slovo 'U' i rekao kako se sad može hvaliti da je ustaša - govori uzrujani otac.

Ravnatelj škole Jozo Dragić navodi da je okrivljeni učenik priznao da je vrućim upaljačem dotaknuo rame učenice kojoj je ostao ožiljak, te vrat drugog učenika. Također je naveo i da su se učenici ispričali jedno drugome te da je to bio plod dječje igre, no otac ozlijeđene djevojčice nam je to negirao i tvrdi da ravnatelj laže, a sve u cilju prikrivanja činjenica.

U priopćenju se navodi i da su učenici danas na redovitoj nastavi u školi te da djelatnici škole nisu primijetili nikakve probleme, no otac djevojčice tvrdi da ona dobiva prijetnje te da zbog toga nije otišla danas u školu.

- Napravili su nekakvu grupu na društvenim mrežama gdje joj prijete da će je objesiti i nazivaju je drukericom - kaže šokirani otac koji je kćer odveo u zadarsku bolnicu na pregled.

Za komentar smo pitali dječakovog starijeg brata (20):

- To je stvarno bila glupa igra i on je glup što je to napravio, ali stvarno inače nije takav, niti su ga roditelji tako odgojili. Vjerujte mi. Žao mi je djevojke i otac joj je ispravno postupio što je sve prijavio policiji, kazao nam je brat dječaka koji je ozlijedio učenicu.

Iz ravnateljstva zadarske bolnice su rekli da ne mogu komentirati slučaj maloljetne pacijentice zbog zaštite osobnih podataka i zaštite prava pacijenata.

- Djeca su djeca, ne znaju što to znači i ne treba dodatno dramatizirati. Nije dobro, nasilje ne treba tolerirati i time neka se bavi policija. Djecu treba učiti, ali i dalje su to djeca i vjerojatno taj učenik i ne zna što je napravio. Ovakve stvari se događaju u svakoj generaciji, treba djelovati, ali ne i raditi dramu, kazao nam je Vesel Lekaj, član Udruge Albanaca Zadarske županije i profesor albanskog jezika.

Kako neslužbeno doznajemo, učeniku će se izreći mjeru ukora pred isključenje.