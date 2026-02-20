Obavijesti

News

Komentari 2
OSTAO BEZ POGONA

Tegljač 'Hrabri 'crnogorski brod je otpratio do Starog Grada

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Tegljač 'Hrabri 'crnogorski brod je otpratio do Starog Grada
Foto: HAK

Službenici Lučke kapetanije Split u kontaktu su sa zapovjednikom trajekta, kao i sa Direktoratom za pomorsku i unutrašnju plovidbu Crne Gore, u cilju pronalaska i otklanjanja uzroka gubitka pogona na trajektu

Admiral

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), koordinirala je jučer nadležne službe u poduzetim spasilačkim aktivnostima prema trajektu, koji je u popodnevnim satima tijekom plovidbe korčulanskim kanalom, ostao plutati bez pogona.

Dojava o događaju u MRCC Rijeka zaprimljena je u četvrtak u 13.51 sati, od zapovjednika crnogorskog trajekta 'Trideseti Avgust', koji je obavijestio o gubitku pogona na poziciji nešto manje od jedne nautičke milje jugozapadno od uvale Tavna špilja, na otoku Hvaru.

OPASNOST OD NASUKAVANJA VIDEO Remorker Hrabri stigao u pomoć brodu kod Hvara: 'Vidjet ćemo što dalje, ovisi o vremenu'
VIDEO Remorker Hrabri stigao u pomoć brodu kod Hvara: 'Vidjet ćemo što dalje, ovisi o vremenu'

O događaju su iz MRCC Rijeka obaviještene lučke kapetanije Dubrovnik, Ploče i Split, a zbog trenutne pozicije u trenutku dojave, prema trajektu u havariji angažiran je Brodospasov tegljač 'Hrabri'.

Tegljač je ubrzo nakon dojave isplovio iz luke Ploče te je u 17.56 sati započeo s manevrom prihvata trajekta u tegalj. Kako zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru posada trajekta nije uspjela prihvatiti tegalj, a pogon trajekta je djelomično vraćen u funkciju, tegljač 'Hrabri' nastavio je pratiti trajekt do luke Stari Grad, na otoku Hvaru, kamo su pristali noćas, 20. veljače u 02.10 sati, priopćili su iz Ministarstva.

DRAMA I NA MORU VIDEO Kaos u Dalmaciji: Rive su poplavljene, kod Hvara spriječili nasukavanje broda iz Crne Gore
VIDEO Kaos u Dalmaciji: Rive su poplavljene, kod Hvara spriječili nasukavanje broda iz Crne Gore

U ovom izvanrednom događaju nema stradalih, ozlijeđenih niti onečišćenja mora i morskog okoliša.

Službenici Lučke kapetanije Split u kontaktu su sa zapovjednikom trajekta, kao i sa Direktoratom za pomorsku i unutrašnju plovidbu Crne Gore, u cilju pronalaska i otklanjanja uzroka gubitka pogona na trajektu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'
O RUSKOJ NAFTI

Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'

Osvrnuo se na poslovanje INA-e, investicije u riječku rafineriju te dugogodišnje političke i pravne sporove između MOL-a i Hrvatske...
Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...
EKSKLUZIVNO

Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...

Vlada želi otkupiti zemljište za tek 338 eura po kvadratu kako bi gradila svoj novi uredski kompleks, na što ostalih pet suvlasnika ne pristaje i traži novu procjenu. Procjenu radili ljudi koje imenuje Bačić i njegov suradnik
Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene
ULTIMATUM ZA ODLAZAK

Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene

Prvi harmonikaš DP-a odlazak iz Sabora uvjetuje ukidanjem kominističkog simbola.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026