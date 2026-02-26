Telekomi dižu cijene: Evo zbog čega i kolike će biti nove cijene

Telekom operateri dignuli su cijene zbog usklađivanja s inflacijom. Iz Hrvatskog Telekoma i A1 obavijestili su korisnike da nove cijene na snagu stupaju početkom ožujka. Iz Telemacha su kazali kako nove cijene kreću početkom travnja.

- Mjesečne naknade fiksnih i mobilnih tarifa, paketa, usluga i opcija Hrvatskog Telekoma definiranih našim službenim cjenicima povećat će se za 3,7%. Razlog je usklađivanje cijena s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025. godinu koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosila 3,7% - objavili su iz Hrvatskog Telekoma.

Kazali su da ako korisnici imaju ugovorene popuste na mjesečne naknade, isti se i dalje primjenjuju prema inicijalno ugovorenim uvjetima.

- Stopa uvećanja neće se primjenjivati na ostale stavke računa poput potrošnje minuta, poruka ili interneta, jednokratnih naknada ili rata za uređaj. Prvi računi s novim mjesečnim naknadama i uračunatom stopom uvećanja bit će isporučeni u travnju, a za mjesec ožujak. Na primjeru mjesečne naknade za Internet + TV M paket uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca, a koja iznosi 44,96 EUR, uz primjenu povećanja od 3,7 % ista će biti veća za 1,65 EUR. Na primjeru M tarife, na pretplatu, čija naknada iznosi 25,23 EUR, s 3,7 % povećanjem iznosit će 26,16 EUR, odnosno povećat će se za 0,93 EUR - objasnili su iz HT-a.

Naglasili su da je Hrvatski Telekom ovlašten jednom unutar kalendarske godine uskladiti cijene svojih usluga s prosječnom godišnjom stopom inflacije za prethodnu godinu. Objasnili su da u skladu s Općim uvjetima poslovanja Hrvatskog Telekoma, usklađivanje cijena sa stopom inflacije ne omogućava korisnicima da bez naknade raskinu ugovor s obveznim trajanjem koji je u tijeku.

- Opisano uvećanje cijena radi usklađenja s inflacijom neće se primjenjivati na korisnike koji ostvaruju popuste na temelju HT-ovih Cjenika "Popusti za posebne kategorije korisnika" te "Cjenik Internet paketa" (segment "Internet paketi s posebnom cijenom za socijalno osjetljive kategorije korisnika") sve dok korisnici ostvaruju to pravo - napisali su.

Iz A1 također su objasnili da u skladu s Općim uvjetima poslovanja, cjenicima i uvjetima korištenja, imaju mogućnost jednom godišnje uskladiti mjesečne naknade za usluge i opcije u odnosu na iznos inflacije u prethodnoj godini.

- U skladu s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025. godinu koja prema Državnom zavodu za statistiku iznosi 3,7 %, A1 Hrvatska od 1. ožujka 2026. uvećava iznos mjesečnih naknada za 3,7 %. Povećanje se odnosi na puni iznos mjesečnih naknada tarifa, paketa i opcija definiranih službenim Cjenikom bez obračunatih popusta. Popusti na koje korisnici imaju pravo nastavljaju se koristiti sukladno ugovorenim uvjetima. Na ostale stavke računa, kao što su potrošnja minuta, poruka ili interneta, jednokratne naknade, rate za uređaje i sl. ne primjenjuje se indeksna klauzula te navedene naknade ostaju neizmijenjene - objasnili su.

Foto: A1

Dodali su da usklađivanje cijena ne omogućuje raskid ugovora bez naknade. Objavili su i kako izgleda izračun prije i poslije.

Foto: A1

Telemach Hrvatska objavio je kako će od 1. travnja uskladiti svoje cijene s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025. godine. Cijene će povećati za 3,7 posto.

Iz Telemacha ističu da i nakon usklađenja ostaju najpovoljnija opcija na tržištu.

- Kao operator koji već godinama nudi najbolji omjer cijene i kvalitete, i nakon indeksacije zadržava značajnu cjenovnu prednost u odnosu na ostatak tržišta. Naime, primjena indeksacije na nižu osnovicu ujedno znači i manji iznos korekcije pa su u Telemachu mjesečne naknade za usporedive usluge i dalje u prosjeku oko 20 posto niže u odnosu na konkurenciju - tvrde iz Telemacha te ističu da će tako njihov Start paket, koji uključuje neograničene pozive i poruke te 20 GB internetskog prometa, biti korigiran za 0,48 eura te će njegova nova cijena iznositi 13,51 eura.

Prvi račun s usklađenim iznosom korisnici će primiti u svibnju.

Isiče se kako se povećanje neće primijeniti na ostale usluge i stavke na računu kao što su minute, poruke, potrošnja interneta, jednokratne naknade i rate za uređaje.

- Kompanija nastavlja snažno ulagati u infrastrukturu i razvoj kako bi korisnicima i dalje osiguravala najbolji omjer cijene i kvalitete te najmodernije tehnologije učinila široko dostupnima - zaključuju iz Telemacha.