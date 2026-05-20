Temperature idu i do 28 °C, dio Hrvatske očekuje kišu i buru!

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno stabilno i ugodno vrijeme. Na Jadranu će prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz mogućnost kratkotrajnih, izoliranih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Ujutro se ponegdje može pojaviti i magla.

Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a u istočnim krajevima povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, dok će u Dalmaciji lokalno biti i jak. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 21 i 26 stupnjeva Celzija.

Foto: DHMZ

U četvrtak će se na Jadranu zadržati pretežno sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz jači razvoj oblaka tijekom poslijepodneva. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u istočnoj Hrvatskoj i Gorskoj Hrvatskoj.

Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Na otocima i otvorenom moru očekuje se i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će između 8 i 13 stupnjeva, na obali od 13 do 18, dok će najviše dnevne temperature uglavnom biti od 20 do 25 stupnjeva. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperature će dosezati i do 28 stupnjeva.

Prema izgledima vremena za razdoblje od četvrtka do subote, u unutrašnjosti će prevladavati djelomice sunčano vrijeme, a od petka ponegdje i pretežno sunčano. Uz jači razvoj oblaka još su u četvrtak i petak mogući lokalni pljuskovi. Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano.

Vjetar će povremeno biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na moru puhati sjeverozapadnjak i bura, mjestimice s jakim i olujnim udarima. Jutarnje temperature neće se značajnije mijenjati, a dnevne će biti u blagom porastu.