Obavijesti

News

Komentari 1
EVO ŠTO NAS ČEKA

Temperature idu i do 28 °C, dio Hrvatske očekuje kišu i buru!

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 2 min
Temperature idu i do 28 °C, dio Hrvatske očekuje kišu i buru!
2
Zagreb: Velike vrućine ispraznile su ulice u glavnom gradu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Na Jadranu će prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz mogućnost kratkotrajne kiše

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno stabilno i ugodno vrijeme. Na Jadranu će prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz mogućnost kratkotrajnih, izoliranih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Ujutro se ponegdje može pojaviti i magla.

POGLEDAJTE GALERIJU:

5
Foto: Čitatelj 24sata

Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a u istočnim krajevima povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, dok će u Dalmaciji lokalno biti i jak. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 21 i 26 stupnjeva Celzija.

Foto: DHMZ

U četvrtak će se na Jadranu zadržati pretežno sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz jači razvoj oblaka tijekom poslijepodneva. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u istočnoj Hrvatskoj i Gorskoj Hrvatskoj.

MOGUĆI I PLJUSKOVI Sunčana srijeda, temperature do 26: Poslijepodne promjena
Sunčana srijeda, temperature do 26: Poslijepodne promjena

Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Na otocima i otvorenom moru očekuje se i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će između 8 i 13 stupnjeva, na obali od 13 do 18, dok će najviše dnevne temperature uglavnom biti od 20 do 25 stupnjeva. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperature će dosezati i do 28 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Prema izgledima vremena za razdoblje od četvrtka do subote, u unutrašnjosti će prevladavati djelomice sunčano vrijeme, a od petka ponegdje i pretežno sunčano. Uz jači razvoj oblaka još su u četvrtak i petak mogući lokalni pljuskovi. Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano.

VREMENSKA KLACKALICA PROGNOZA Čeka nas nestabilni utorak: Sunce pa pljuskovi, temperature idu i do 25 °C
PROGNOZA Čeka nas nestabilni utorak: Sunce pa pljuskovi, temperature idu i do 25 °C

Vjetar će povremeno biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na moru puhati sjeverozapadnjak i bura, mjestimice s jakim i olujnim udarima. Jutarnje temperature neće se značajnije mijenjati, a dnevne će biti u blagom porastu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Drniš se zauvijek oprostio od Luke: Aleksić priznao ubojstvo
STRAVIČAN ZLOČIN

Drniš se zauvijek oprostio od Luke: Aleksić priznao ubojstvo

Grad Drniš zavijen je u crno nakon tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji Luka. Njega je tijekom dostave pizze na terasi obiteljske kuće ubio Kristijan Aleksić (50). Policija ga je uhitila dan kasnije
FOTO Pogledajte kako se srušio most u BiH: Obustavljen je i promet na granici...
UŽAS

FOTO Pogledajte kako se srušio most u BiH: Obustavljen je i promet na granici...

Zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut je promet u oba smjera, javlja HAK
Jača eksplozija u Sl. Brodu! Policija objavila što se dogodilo
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jača eksplozija u Sl. Brodu! Policija objavila što se dogodilo

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026