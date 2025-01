Temperature naglo rastu: Evo što nam donosi početak novog tjedna, oglašeni meteoalarmi...

U unutrašnjosti je posljednjih dana bila prava zima. Temperatura se jedva penjala iznad nula stupnjeva Celzijevih, napadalo je snijega, mraza je bilo posvuda... Ali sad nam stiže veća promjena vremena...

- Promjenljivo oblačno, iznadprosječno toplo i vjetrovito. Mjestimice kiša, češća na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhat će umjeren do vrlo jak jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu i jako, mjestimice olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 6, a na Jadranu od 8 do 12 °C. Najviša dnevna uglavnom između 12 i 15 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 6. siječnja.

Foto: DHMZ

Za više hrvatskih regija u ponedjeljak su na snazi upozorenja zbog vjetra...

Pod žutim meteoalarmom zbog vjetra su zagrebačka, gospićka, splitska i dubrovačka regija.

Foto: DHMZ

Što se tiče obalne Hrvatske, žuto upozorenje zbog vjetra oglašeno je za Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te za cijelu Dalmaciju...

