Teodora je jedina preživela pad nadstrešnice u Srbiji, skupljaju pomoć: 'Izgubila je obje noge'

Teodora Martinko (25), jedina preživjela u tragediji na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, i dalje se bori s posljedicama kobnog 1. studenoga prošle godine. Za nju se od kraja 2024. prikuplja novac, ne za liječenje, koje je u potpunosti pokrila država, već za pomoć nakon izlaska iz bolnice i životne troškove koji je očekuju. Iz Humanitarne organizacije Novi život pojašnjavaju da sredstva nisu namijenjena terapijama i lijekovima, već za podršku u svakodnevnom životu.

- Najvažnije je da ljudi razumiju da ovaj novac nije za liječenje. Ona je pretrpjela teške ozljede, zbog kojih vjerojatno neće moći raditi, a ima i malo dijete. Očekuju je brojni troškovi, a sredstva će moći koristiti kako god želi - kazao je za Nova.rs Stefan Milivojević, jedan od osnivača organizacije. Dodao je da je od planiranih dva milijuna dinara ostalo još svega 50 tisuća, a gotovo sav dosad prikupljeni iznos već je prebačen na račun obitelji.

Akcija prikupljanja započela je krajem 2024. godine, kada su osnivači organizacije odlučili prikupiti po milijun dinara za Vukašina Crnčevića i Teodoru Martinko. Nažalost, Vukašin je nekoliko mjeseci kasnije preminuo na Vojnomedicinskoj akademiji zbog komplikacija ozljeda. Budući da račun za donacije nije zatvoren, građani i dalje uplaćuju sredstva, a sav novac sada ide Teodori.

- U prosincu 2024. kontaktirali smo obje obitelji i dobili njihovu suglasnost. I Teodorina i Vukašinova obitelj odmah su se složile s pokretanjem akcije. Nažalost, Vukašin nas je napustio, pa će sredstva biti usmjerena samo Teodori - kaže Milivojević.

Podsjetimo, Teodora Martinko, mlada majka i studentica Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, bila je jedina koja je preživjela rušenje betonske nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. studenoga 2024., kada je smrtno stradalo 14 ljudi, među njima i dvoje djece. Nekoliko tjedana kasnije preminula je još jedna žena, a četiri i pol mjeseca kasnije i Vukašin Crnčević (19), čime je broj žrtava porastao na 16.

Teodora je prošla kroz izuzetno težak oporavak. Šest mjeseci bila je u životnoj opasnosti, a liječnici su joj morali amputirati obje noge i dio zdjelice. Ipak, preživjela je, a sjećanja na trenutak kada su je izvukli ispod ruševina i njezine riječi spasiocima ostaju duboko potresna: „Prenesite mojoj kćeri da je mama puno voli“.