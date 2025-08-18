Suluda izjava Ane Brnabić: 'Pad nadstrešnice je dio plana za rušenje hrabrog Vučića...'

U studenom prošle godine srušila se nadstrešnica na kolodvoru u Novom Sadu. Nakon toga krenuli su veliki studentski prosvjedi po Srbiji, tražila se odgovornost za krivce, u međuvremenu su se studentima pridružili i građani... U padu nadstrešnice poginulo je 16 ljudi.

Prosvjedi i dalje traju, a policija prosvjednike brutalno mlati, dok Vučićeve batinaše štiti, izvještavaju nezavisni srpski mediji.

Ana Brnabić, nekadašnja srpska premijerka, danas predsjednica Skupštine, danas je dala sramotnu i suludu izjavu o padu nadstrešnice. "Ona je uvjerena da nadstrešnica nije slučajno pala, da je to dio planirane diverzije koja ima cilj srušiti srpskog predsjednika Aleksandra Vučića", piše Kurir.

- Mislim da je to sve organizirano i isplanirano i da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Ja mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije i osveta za neke stvari koje je hrabro radio predsjednik Aleksandar Vučić. Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, ne mislim da je to bio nesretan slučaj. Mislim da je to bila planirana diverzija - nalupetala je Brnabić.

Nadstrešnica je inače obnovljena prije nego što se urušila, za što postoje brojni dokazi, ali Vučić i ekipa to negiraju... Sad su otišli i korak dalje, optužuju one koji žele pravdu da su krivi za njihove greške?!