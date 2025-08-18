Obavijesti

News

Komentari 12
16 MRTVIH, A ONA LUPETA...

Suluda izjava Ane Brnabić: 'Pad nadstrešnice je dio plana za rušenje hrabrog Vučića...'

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Suluda izjava Ane Brnabić: 'Pad nadstrešnice je dio plana za rušenje hrabrog Vučića...'
Foto: Milos Tesic

Mislim da je to sve organizirano i isplanirano i da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Ja mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije, nalupetala je Brnabić...

U studenom prošle godine srušila se nadstrešnica na kolodvoru u Novom Sadu. Nakon toga krenuli su veliki studentski prosvjedi po Srbiji, tražila se odgovornost za krivce, u međuvremenu su se studentima pridružili i građani... U padu nadstrešnice poginulo je 16 ljudi.

Prosvjedi i dalje traju, a policija prosvjednike brutalno mlati, dok Vučićeve batinaše štiti, izvještavaju nezavisni srpski mediji.

POLICIJSKA BRUTALNOST UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policija u Beogradu vuče muškarca koji gubi svijest. Kreću ga udarati...
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policija u Beogradu vuče muškarca koji gubi svijest. Kreću ga udarati...

Ana Brnabić, nekadašnja srpska premijerka, danas predsjednica Skupštine, danas je dala sramotnu i suludu izjavu o padu nadstrešnice. "Ona je uvjerena da nadstrešnica nije slučajno pala, da je to dio planirane diverzije koja ima cilj srušiti srpskog predsjednika Aleksandra Vučića", piše Kurir.

SRBIJA GORI, A ACA SE BOJI Velika analiza prosvjeda koji haraju Srbijom: 'Vučić će radije u rat nego izaći na nove izbore'
Velika analiza prosvjeda koji haraju Srbijom: 'Vučić će radije u rat nego izaći na nove izbore'

- Mislim da je to sve organizirano i isplanirano i da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Ja mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije i osveta za neke stvari koje je hrabro radio predsjednik Aleksandar Vučić. Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, ne mislim da je to bio nesretan slučaj. Mislim da je to bila planirana diverzija - nalupetala je Brnabić.

NEREDI U SRBIJI VIDEO Patetični Vučić na presici baljezga o sotonistima, Piculu nazvao okorjelim ustašom
VIDEO Patetični Vučić na presici baljezga o sotonistima, Piculu nazvao okorjelim ustašom

Nadstrešnica je inače obnovljena prije nego što se urušila, za što postoje brojni dokazi, ali Vučić i ekipa to negiraju... Sad su otišli i korak dalje, optužuju one koji žele pravdu da su krivi za njihove greške?!

NOVI DETALJI Vještaci otkrili: Nadstrešnica na kolodvoru u Novom Sadu je bila čak 23 tone teža od dozvoljenog
Vještaci otkrili: Nadstrešnica na kolodvoru u Novom Sadu je bila čak 23 tone teža od dozvoljenog
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti
TRAGEDIJA

STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti

Kako neslužbeno doznajemo, dijete nije pokazivalo znakove života i odmah su počeli s reanimacijom
FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...
SNAŽNA OLUJA

FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...

"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla... Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao nam je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek. O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite "Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje"... Pišu iz Ravnateljstva.
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
NA OKRETIŠTU

Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025