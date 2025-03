Teorije zavjere o Putinu: 'On je umro 2023. Mijenja ga dvojnik, žuti stolar iz Bjelorusije...'

Vladimir Putin, čovjek koji već više od dva desetljeća čvrstom rukom vodi Rusiju, ne prestaje intrigirati svijet. Veo tajne kojim je obavijen njegov život i zdravlje idealno je tlo za bujanje najnevjerojatnijih teorija zavjere. Od priča o smrtonosnim bolestima i dvojnicima koji ga zamjenjuju, do bizarnih tvrdnji o besmrtnosti.

Foto: SPUTNIK/REUTERS

- Putin se također boji vlastite smrtnosti. On će uskoro umrijeti, to je činjenica i sve će biti gotovo - rekao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Kyiv Independent, i ponovno otvorio vrata zavjerama.

Naime, gotovo otkad je stupio na vlast, Putinovo zdravlje predmet je žestokih spekulacija. Glasine o teškim bolestima pojavljuju se periodično, a popis navodnih dijagnoza je podugačak: rak štitnjače, rak krvi, rak abdomena, Parkinsonova bolest, moždani udar, pa čak i guba. Analitičari i "stručnjaci" pomno prate svaki njegov javni nastup, tražeći znakove slabosti.

Informacijski rat

Posebnu pažnju privukli su snimci na kojima Putin čvrsto drži rub stola tijekom sastanka s ministrom obrane Sergejem Šojguom ili navodni nekontrolirani tremori ruke i noge tijekom susreta s bjeloruskim predsjednikom Lukašenkom. Bivši šef britanske tajne službe MI6, Sir Richard Dearlove, izjavio je kako vjeruje da s Putinom "nešto fundamentalno medicinski nije u redu", spominjući Parkinsonovu bolest kao moguću dijagnozu. Ruski istraživački medij Proekt izvijestio je da Putina na putovanjima, posebno u Soči, redovito prati tim liječnika, uključujući specijalista za rak štitnjače.

Kremlj, očekivano, sve takve glasine odlučno demantira, nazivajući ih "apsurdnima" i dijelom informacijskog rata. Glasnogovornik Dmitrij Peskov tvrdi da je predsjednik "potpuno zdrav", a i sam Putin se trudi projicirati sliku snage i vitalnosti, često se pojavljujući na fotografijama u aktivnostima poput jahanja ili džuda. Čak su i šefovi CIA-e i MI6 izjavili kako nemaju dokaza da Putin pati od ozbiljne bolesti.

Ima marionete

Jedna od najžilavijih i najraširenijih teorija jest ona o Putinovim dvojnicima. Prema zagovornicima ove teorije, stvarni Putin rijetko se pojavljuje u javnosti zbog lošeg zdravlja ili sigurnosnih razloga, a umjesto njega na manje važne događaje ili u rizične zone šalju se njegovi dvojnici, navodno kirurški dorađeni da mu što više sliče. Neki idu toliko daleko da tvrde kako je pravi Putin već odavno mrtav, a da Rusijom upravlja skupina ljudi koristeći dvojnike kao marionete.

Kao "dokazi" navode se navodne razlike u obliku brade, ušnih resica, bora na čelu, pa čak i visini i glasu na različitim snimkama. Ovu teoriju posebno aktivno promiču ukrajinski dužnosnici i mediji. Šef ukrajinske vojne obavještajne službe, Kirilo Budanov, tvrdio je da Putin koristi najmanje tri dvojnika, ističući kako je oblik uha jedinstven poput otiska prsta i da se na snimkama vide razlike.

Internetom je kružio i meme sa šest navodnih Putinovih dvojnika s nadimcima poput "Govornik", "Banketni", "Diplomat" i "Udmurt", svaki sa svojim specifičnim zaduženjima. Posebno aktivan u širenju ove teorije je Telegram kanal "General SVR", navodno povezan s ruskim politologom i teoretičarem zavjere Valerijem Solovejem. Oni su čak tvrdili da je Putin umro u listopadu 2023. i da ga od tada zamjenjuje dvojnik "Vasilič", navodno stolar iz Bjelorusije.

Foto: Screenshot/Općina Podturen

Ruske vlasti kategorički odbacuju postojanje dvojnika. Peskov je takve tvrdnje nazvao "lažima" i "informacijskim podvalama" koje izazivaju samo osmijeh. Sam Putin je 2020. priznao da mu je početkom 2000-tih, tijekom borbe protiv terorizma, bilo predloženo korištenje dvojnika iz sigurnosnih razloga, ali da je on to odbio. Zanimljivo, analiza koju je provela Meduza koristeći Amazonovu tehnologiju prepoznavanja lica pokazala je podudarnost između različitih Putinovih pojavljivanja od 99.6% do 99.9%, što bi išlo u prilog tvrdnjama Kremlja. S druge strane, japanski stručnjaci za prepoznavanje lica i glasa zaključili su 2023. da postoje značajne razlike koje ukazuju na vjerojatno korištenje barem jednog dvojnika.

Promjene na Putinovom licu tijekom godina također su potaknule spekulacije. Nagađa se da se podvrgnuo estetskim zahvatima poput botoksa i filera kako bi zadržao mladolikiji izgled. Iako nema dokaza, usporedba fotografija iz različitih razdoblja pokazuje vidljive razlike koje neki pripisuju vještim rukama kirurga.

Skriva obitelj

Putin svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, što dodatno raspiruje maštu teoretičara zavjere. Njegove kćeri, Marija i Katerina, rijetko se viđaju, a detalji o njihovim životima i eventualnoj drugoj djeci obavijeni su tajnom, što stvara prostor za razne priče o skrivenom bogatstvu i tajnim vezama.

Osim teorija o zdravlju i dvojnicima, postoje i one potpuno bizarne. Neki tvrde da je Putin zapravo besmrtni vampir koji stoljećima vlada Rusijom, drugi da tajno kontrolira svjetsku ekonomiju, a treći čak da je vanzemaljac. Tu su i geopolitičke teorije zavjere koje sam Putin i Kremlj aktivno promiču: da Zapad želi raskomadati Rusiju zbog njenih prirodnih bogatstava, da je NATO pretvorio Ukrajinu u vojni logor protiv Rusije, da Zapad financira opoziciju kako bi uništio Rusiju iznutra, da je globalni LGBTQ+ pokret zapadnjačka zavjera protiv tradicionalnih vrijednosti te da je Ukrajina razvijala biološko oružje (u obliku zaraženih ptica i šišmiša) za napad na Rusiju.