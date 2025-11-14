Obavijesti

News

ULICA GRADA VUKOVARA

Tramvaj u Zagrebu naletio na pješakinju! Prevezli je u bolnicu

Foto: Čitatelj 24sata

Neke tramvajske linije sada idu izmijenjenim trasama

Prometna nesreća u Ulici grada Vukovara uzrokovala je zastoj tramvajskog prometa između stajališta Radnička i Heinzelova. Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, došlo je do naleta tramvaja na jednu žensku osobu. Ozlijeđena je, a prevezli su je u KBC Zagreb.

Očevid je u tijeku, a tramvajski promet u smjeru istoka je obustavljen. 

- U 10:58 došlo je do prometne nesreće u kojoj je tramvaj linije 13 naletio na pješakinju i odbacio ju je na kolnik, pojasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba za Dnevnik.hr te dodao da se nesreća dogodila na dijelu pruge koji nije predviđen za prelazak pješaka.

- Prolazio sam tuda i vidio hrpu policije, vatrogasaca, Hitnu pomoć. Vidio sam da su čovjeka stavljali na nosila, čini se dosta loše, priča nam čitatelj koji se našao u blizini mjesta nesreće - kaže nam čitatelj.

Neke tramvajske linije sada idu izmijenjenim trasama.

- Zastoj tramvajskog prometa u Ulici grada Vukovara, između stajališta „Radnička“ i „Heinzelova“, zbog prometne nesreće. Linija 2 prometuje preusmjereno do Zapruđa. Linije 3 i 13 prometuju izmijenjenim trasama preko Držićeve, Branimirove, Glavnog kolodvora i Vodnikove dalje na svoje uobičajene trase. U 11.20 sati uključena su dva autobusa koji prometuju kružno na relaciji Držićeva - Vukovarska - Savišće - objavio je ZET na svojim službenim stranicama.

