Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed

PU zagrebačka potvrdila nam je da su do sada identificirali šestero maloljetnika koji se povezuju s brutalnim napadom na skupinu dječaka u Dubravi te kako je i dalje u tijeku kriminalističko istraživanje. Maloljetnici su 6. rujna u popodnevnim satima napali dječake dok su se družili na igralištu Osnovne škole Antuna Mihanovića u Retkovcu.

Zagreb: Maloljetnici teroriziraju mještane u Dubravi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Od šestero uključenih u događaj, troje su djeca mlađa od 14 godina te za njih ne postoji kaznena odgovornost. U odnosu na njih, Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu dostavlja se izvješće kao nadopuna kaznene prijave podnesene protiv maloljetnog počinitelja. Maloljetnik je 7. rujna uhićen zbog sumnje na kazneno djelo tjelesne ozljede iz članka 117. Kaznenog zakona te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku. Nakon ispitivanja pred sucem za mladež, pušten je na slobodu - odgovorili su nam iz policije.

Dana 17. i 18. rujna u sklopu daljnjeg kriminalističkog istraživanja dvoje maloljetnika je predano pritvorskom nadzorniku. Posebno izvješće je dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu, a dvoje maloljetnika je odlukom suca za mladež smješteno u Centar Dugave, dodali su. Radi se o centru za djecu i mladež koja iskazuju probleme u ponašanju, a o događaju je obaviješten nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad.

Maloljetnici više puta napadali

U nedjelju, 14. rujna, III. policijska postaja Dubrava zaprimila je dojavu da je na okretištu Dubec skupina mlađih osoba fizički napala jednu osobu. Međutim, po dolasku na mjesto događaja policija nije zatekla ni ozlijeđenu osobu ni moguće počinitelje. Trenutno se prikupljaju sve informacije kako bi se utvrdilo je li se napad uopće dogodio. Provjerom u zdravstvenim ustanovama nije pronađen nitko tko bi zatražio liječničku pomoć u vezi s ovim slučajem.

U Dubravi je 23. kolovoza došlo do narušavanja javnog reda i mira kada je skupina mlađih osoba vikala i galamila na javnom mjestu, a potom fizički napala ženu i muškarca koji su bili zajedno. Oboje su zadobili lakše ozljede. Policija je dosad utvrdila identitet troje sudionika – jednog 14-godišnjaka i dvoje mlađih od 14 godina – dok se potraga za ostalima nastavlja. Po dovršetku istrage slučaj će biti proslijeđen nadležnom državnom odvjetništvu.

- Policijska uprava zagrebačka postupa povodom svake zatražene intervencije glede nasilja navezano da li je riječ o javnom pogovoru, prijavi fizičke osobe, dojave odgojno - obrazovne ustanove ili informaciji prikupljene operativnim radom. S obzirom da se pod pojmom policijske intervencije može smatrati različito postupanje policije, ne samo ono vezano za neprikladno ponašanje ili vršnjačko nasilje, smatramo da, zbog moguće stigmatizacije bili fizičke i li pravne osobe, ne postoji interes javnosti temeljem kojeg bi izvještavali javnost o broju pruženih intervencija, broju događaja, aktivnost i slično - priopćili su iz policije.

Dodali su da kad se radi o zaštiti djece, policija postupa posebno obazrivo jer se radi o zaštiti ranjivih žrtava. Poduzimaju sve potrebite mjere i radnje s ciljem zaštite žrtava i procesuiranja počinitelja, a u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom. Dakle, policija po saznanjima o ovakvim i sličnim događajima žurno intervenira i poduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku zaštite dobrobiti maloljetnih i žrtava i počinitelja.

- Bez obzira o kakvom se obliku nasilja radilo, kada ga vidimo, potrebno je reagirati i zaustaviti ga jer našu pomoć trebaju, kako dijete koja trpi nasilje, tako i dijete koje koristi nasilje. O svim slučajevima nasilja, pogotovo kada je riječ o djeci, potrebno je žurno obavijestiti policiju na broj 192 - poručili su.

Roditelji najavili prosvjed

Podsjetimo, nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna.