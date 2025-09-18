Roditelji iz Dubrave bijesni zbog bande koja napada djecu: Izađu van isti dan i snimaju TikTok!

Zbog vala nasilja u kvartu, bijesni roditelji zagrebačkog Retkovca posljednjih se dana organiziraju, kako bi održali prosvjed. Sve je dodatno razljutio posljednji napad grupe maloljetnika na manju grupu dječaka. Majka jednog od pretučenih dječaka je za Index rekla kako joj se javljaju i roditelji iz drugih kvartova u Dubravi, pa čak i iz Dugava.

- Ovo je naša svakodnevica, to nije izolirani slučaj - kaže majka koja je ispričala kako je to izgledalo kada je 6. rujna njezin sin, novopečeni srednjoškolac, bezbrižno izišao van kako bi se podružio s prijateljima na školskom dvorištu. Sve je, govore, krenulo oko 19:30, kada je skupina dječaka napala nekoliko djece ispred škole u Dupcu. Kasnije se jedan od napadnutih našao sa svojih četvero prijatelja.

- Došli su do njih i pitali gdje su "oni", ali moj sin i njegov prijatelj nisu znali o kome pričaju. Na to je drugi dječak dobio šakom u glavu i tada je sve krenulo - kaže majka koja dodaje da su dječaka i prijatelja brzo oborila na pod, a tek su nakon više udaraca uspjeli pobjeći u kuću.

- Mog sina je uhvatila panika, cijelo vrijeme je ponavljao: "Oni znaju gdje živim, oni znaju gdje živim" - kaže majka. Užas se nastavio ispred jedne od zgrada gdje živi jedan od pretučenih. Scene užasa vidio je i jedan od očeva.

- Primijetio sam da nekoga tuku letvama i daskama, ali u tom trenutku nisam znao koga. Počeo sam vikati na njih, pa sam ih polio vodom, ali oni uopće nisu obraćali pažnju na mene - rekao je. Kada je nekoliko metara niže ugledao prijatelja svog sina, shvatio je da se ispred nadstrešnice nalazi i njegov sin.

- Njegov prijatelj je vrištao: "Nemojte, ubit ćete me, boli". Nazvao sam sina, on je vikao na telefon da otvorim vrata. Kada je ušao u zgradu, bio je sav krvav, tresao se - prisjeća se otac.

Podsjetimo, jedan od očeva je ranije također prepričao detalje napada na njihovu djecu. Njegov sin je s nekoliko prijatelja sjedio na školskom igralištu, gdje ih je bez povoda napala skupina od 20-ak maloljetnika, koji su imali i letve.

- Razdvojili su ih jedne od drugih i počeli tući. Uspjeli su im se istrgnuti i pobjeći, no presreli su ih tu kod parka. Ja sam ih gledao s prozora kako mlate, samo od nadstrešnice nisam vidio tko je žrtva, koga tuku. Čuo sam vrisku i jauke kroz otvoren prozor i nekoga kako viče: 'Nemoj, nemoj' i udarce. Izašao sam iz kade, bio sam sav mokar. Počeo sam galamiti i mislio da će na ciku i viku, polijevanje vodom, prestati. Međutim, samo su pogledali gore i nastavili - rekao je otac jednog napadnutog srednjoškolca, koji je sa svog prozora svjedočio premlaćivanju.

Nekoliko metara od ulaza ugledao je troje-četvero djece kako mlate daskama dječaka dok on jauče. Prepoznao ga je kao sinova prijatelja. Krenuo je zvati sina na mobitel i čuo kako vrišti i viče da ga tuku.

- Tek tad sam shvatio tko je bio ispod nadstrešnice. Sin je u stan uletio sav krvav, nos, usta, majica. Sišao sam sa suprugom, ali nismo zatekli ni prijatelja ni djecu u sukobu sa zakonom. Dok smo ih tražili, sin je javio da je prijatelj uspio stići kući, ali u mnogo lošijem stanju od njega. Njega je Hitna prevezla na Rebro, a ja sam nazvao policiju i odvezao sina isto na Rebro - priča.

U travi je pronašao letve koje su koristili napadači i odnio ih policiji kao dokaz.

Nema primjedbi na rad policije, kaže da su učinili što su mogli.

- Što vrijedi što policija privodi i prijavljuje kad su oni već isti dan na slobodi, snimaju se za TikTok i još im popularnost raste?! Da samo vidite što sve objavljuju na društvenim mrežama, kako ponižavaju drugu djecu i nikome ništa... Oni su 'djeca u sukobu sa zakonom' kojoj treba pružiti priliku i pokušati ih preodgojiti. A što je s našom djecom - pita se ogorčeni otac.

Roditelji kažu kako policija posljednjih dana policija često patrolira kvartom, no smatraju da sustav u ovom slučaju nije učinio dovoljno. Dosad su uspjeli sami pronaći 14 imena i prezimena delinkvenata koji su tukli i mlatili te kobne subote, a uskoro će, kažu, i na ulice.

- Idući korak je da se okupi stanovništvo Dubrave. I mame i tate, bake, djedovi, braća i sestre - svi želimo izaći na ulice jer se ovome mora stati na kraj - rekli su roditelji za Index.