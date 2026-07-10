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NEPOZNATA OSOBA

Teška nesreća kod Drniša: U naletu vlaka poginuo muškarac

Piše 24sata,
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Teška nesreća kod Drniša: U naletu vlaka poginuo muškarac
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Zbog provođenja očevida željeznički promet na toj dionici u potpunosti je obustavljen od 8:15 sati

U petak, 10. srpnja u 8,25 sati Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je dojavu o željezničkoj nesreći u mjestu Uzdolje, javljaju.  

Prema prvim informacijama, na navedenoj lokaciji došlo je do naleta teretnog vlaka, koji prometuje na relaciji Ogulin - Solin, na zasad nepoznatu mušku osobu. Od siline udara, pješak je zadobio ozljede opasne po život te je na mjestu događaja smrtno stradao.

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Odmah po zaprimanju dojave na mjesto nesreće upućene su sve žurne službe.

Zbog provođenja očevida željeznički promet na toj dionici u potpunosti je obustavljen od 8,25 sati.

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