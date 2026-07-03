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Teška nesreća kod Slatine! Policija: Ozlijeđeno je pet osoba

Piše Luka Safundžić,
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Teška nesreća kod Slatine! Policija: Ozlijeđeno je pet osoba
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Vozačima nije očitana koncentracija alkohola, dok su im radi daljnjeg vještačenja izuzeti uzorci krvi i urina, rekli su iz policije

Pet osoba teško je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila na državnoj cesti DC2 između naselja Donji Meljani i Bistrica. 

- Provedenim očevidom utvrđeno je kako 53-godišnji vozač osobnog automobila našičkih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Donjih Meljana prema Bistrici, nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom prešao preko isprekidane središnje crte u prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera - rekla je policija. 

Dodaju da je u tom trenutku iz suprotnog smjera nailazio teretni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 60-godišnji vozač te je došlo do udara lijeve bočne strane osobnog automobila u lijevu bočnu stranu teretnog vozila.

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- Nakon sudara, teretno vozilo zaustavilo se na putnoj bankini, dok je osobni automobil nastavio kretanje te je došlo do sudara s osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 54-godišnji vozač. Nakon zaustavljanja osobni automobili su se zapalili - objavila je policija. 

Dodaju i da su se u automobilu našičkih registracija osim vozača nalazili 47-godišnja putnica i dijete, a svi su zadobili teške tjelesne ozljede. S druge strane u teretnom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka, osim vozača, nalazili su se 58-godišnji i 46-godišnji putnik, a u prometnoj nesreći nitko od njih nije ozlijeđen.

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- U osobnom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka nalazili su se vozač i dijete te su oboje teško ozlijeđeni. Vozačima nije očitana koncentracija alkohola, dok su im radi daljnjeg vještačenja izuzeti uzorci krvi i urina - objavili su iz policije. 

Ističu i kako je zbog očevida promet bio obustavljen od 16:00 do 18:40 sati te se odvijao obilaznim pravcima. Zaključuju i da policajci nastavljaju daljnje kriminalističko istraživanje. 

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