Teška nesreća u Šibeniku: Dijete palo s električnog romobila, u bolnici je s teškim ozljedama

Dijete mlađe od 14 godina je teško ozlijeđeno nakon što je izgubio nadzor nad električnim romobilom i palo. Iako je nosilo zaštitnu kacigu, dijete se kretalo kolnikom umjesto nogostupom, što je suprotno prometnim pravilima. Pri izlasku iz nepreglednog zavoja nije prilagodilo brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je palo na tlo i zadobilo teške ozljede. Liječnici opće bolnice u Šibeniku zadržali su dijete na daljnjem liječenju.

Budući da osobe mlađe od 14 godina ne mogu zakonski odgovarati za prekršaje, policija će zbog propusta u skrbi teretiti roditelja. Ova nesreća služi kao ozbiljan podsjetnik da djeca uopće ne smiju upravljati električnim romobilima u prometu.

Policija upozorava građane da u prometu smiju sudjelovati samo romobili bez sjedala čija snaga ne prelazi 0,6 kW i koji ne postižu brzinu veću od 25 kilometara na sat. Svi jači ili brži modeli smatraju se tehnički neispravnima za javne površine, a njihovo korištenje kažnjava se sa 130 eura. Roditelji bi stoga trebali pažljivo provjeriti specifikacije prije kupnje ovakvih vozila.

Korištenje zaštitne kacige



Vozači romobila na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.



Površine po kojima se romobili mogu kretati



Vozači električnih romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa.



Vozači romobila prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama, moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan uređaj na romobilu, prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak.



Sudjelovanje električnim romobilom u prometu



Romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje.





Na električnom romobilu može se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Mora upravljati romobilom tako da se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.



Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također mora noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti na električnom romobilu biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.





Također podsjećamo da vozač električnog romobila ne smije ostaviti romobil bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, već samo na za to posebno uređenim i označenim mjestima.



Pozivamo sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise.

