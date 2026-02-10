Obavijesti

News

Komentari 0
U BOLNICI JE

Teška prometna nesreća u Šibeniku: Autobus naletio na pješaka i teško ga ozlijedio

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Teška prometna nesreća u Šibeniku: Autobus naletio na pješaka i teško ga ozlijedio
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

29-godišnjak je iznenada zakoračio na kolnik ispred autobusa na liniji Šibenik – Boraja. Vozač je pokušao izbjeći sudar, ali bez uspjeha

Admiral

Teška prometna nesreća dogodila se u utorak u Šibeniku, gdje je autobus naletio na pješaka koji je zadobio ozbiljne ozljede. Incident se zbio u 12.16 sati na državnoj cesti D-58, na Vrpoljačkoj cesti, izvijestila je šibenska policija.

Prema službenim informacijama, autobus šibenskih registracijskih oznaka vozio je na relaciji Šibenik - Boraja, a za upravljačem je bio 30-godišnji vozač. U trenutku izlaska iz blagog i preglednog zavoja, 29-godišnji pješak je s travnate površine uz prometnicu neoprezno zakoračio na kolnik, i to neposredno ispred autobusa.

MJESTO PRILIPJE Tragedija kod Jastrebarskog: Čovjek se autom zabio u stup, pa prevrnuo. Preminuo je
Tragedija kod Jastrebarskog: Čovjek se autom zabio u stup, pa prevrnuo. Preminuo je

Vozač je instinktivno skrenuo ulijevo pokušavajući izbjeći nalet, no zbog male udaljenosti sudar nije mogao spriječiti. Pješak je udaren prednjim desnim dijelom autobusa te je s teškim ozljedama hitno prevezen u Opću bolnicu Šibenik.

U bolnici su liječnici utvrdili da se radi o teškim tjelesnim ozljedama, zbog čega je ozlijeđeni zadržan na daljnjem liječenju.

UŽAS FOTO Auto završio na krovu kod Bosiljeva: Dvoje ozlijeđeno
FOTO Auto završio na krovu kod Bosiljeva: Dvoje ozlijeđeno

Osim pješaka, u nesreći je stradala i jedna putnica iz autobusa. Riječ je o 46-godišnjoj ženi koja je lakše ozlijeđena kada su je pogodile krhotine vjetrobranskog stakla razbijenog u sudaru.

Policija je o svim okolnostima ove prometne nesreće izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku, koje će odlučivati o daljnjim koracima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026