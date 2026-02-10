Teška prometna nesreća u Šibeniku: Autobus naletio na pješaka i teško ga ozlijedio

Teška prometna nesreća dogodila se u utorak u Šibeniku, gdje je autobus naletio na pješaka koji je zadobio ozbiljne ozljede. Incident se zbio u 12.16 sati na državnoj cesti D-58, na Vrpoljačkoj cesti, izvijestila je šibenska policija.

Prema službenim informacijama, autobus šibenskih registracijskih oznaka vozio je na relaciji Šibenik - Boraja, a za upravljačem je bio 30-godišnji vozač. U trenutku izlaska iz blagog i preglednog zavoja, 29-godišnji pješak je s travnate površine uz prometnicu neoprezno zakoračio na kolnik, i to neposredno ispred autobusa.

Vozač je instinktivno skrenuo ulijevo pokušavajući izbjeći nalet, no zbog male udaljenosti sudar nije mogao spriječiti. Pješak je udaren prednjim desnim dijelom autobusa te je s teškim ozljedama hitno prevezen u Opću bolnicu Šibenik.

U bolnici su liječnici utvrdili da se radi o teškim tjelesnim ozljedama, zbog čega je ozlijeđeni zadržan na daljnjem liječenju.

Osim pješaka, u nesreći je stradala i jedna putnica iz autobusa. Riječ je o 46-godišnjoj ženi koja je lakše ozlijeđena kada su je pogodile krhotine vjetrobranskog stakla razbijenog u sudaru.

Policija je o svim okolnostima ove prometne nesreće izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku, koje će odlučivati o daljnjim koracima.