'Teško mi je, nikakva presuda meni neće vratiti moga Dina'

Obitelji vatrogasaca stradalih na Kornatu odavna su se pomirili da istinu nikada neće doznati. Barem ne na sudu. Zato su presudu u sudnicu Županijskog suda u Zadru došli samo Strikoman i Stančići, otac poginulog pripadnika DVD-a Vodice Hrvoja, te oboje roditelja Marka Stančića, stradalog maloljetnog vatrogasca iz DVD-a Tisno.

Rezignirani su odavno i nemaju više vjere u pravosuđe. Josip Klarić, umirovljeni pripadnik Javne vatrogasne postrojbe Šibenik je kobnog 30. kolovoza 2007. godine i sam sudjelovao u nesretnom vatrogasnom desantu na otok Kornat. Bio je jedva koju stotinu metara udaljen kada je vatra pregazila skupinu od 13 vatrogasaca, pripadnika njegove JVP Šibenik, te DVD-a Tisno i Vodice.

Među poginulima je bio i njegov sin Dino Klarić. Od tog trenutka Josip je sudjelovao u spašavanju te je kasnije gorljivo istupao pokušavajući utjerati istinu i pravdu za svog sina.

No, 11 godina kasnije, vjera da će se javno podastrijeti istina i da će pravda biti zadovoljena polako se istopila. Na izricanje presude nije došao, a čak je nije pratio ni na radiju ili televiziji. Presudu nam je zato u ime obitelji Klarić komentirala Anđelka Klarić, Josipova supruga i majka poginulog Dina.

- Joška vam nema kući jer je otišao u Vrpolje pomoći prijatelju raditi u polju. Rekao mi se samo da mu telefonom javim što čujem na radiju. I tako je bilo. Ja sam kuhala ručak i čekala muža. Ništa više ne očekujemo - rekla nam je Anđelka.

Ona i suprug Josip nisu ni očekivali, a kamoli željeli da Slavica proglašen krivim i da on jedini odgovara za smrt 12-orice 30. kolovoza na Kornatu.

- Teško mi je i dalje, ali znam da mi ništa, nikakva presuda neće vratiti sina kojeg sam izgubila u dobi od 32 godine. Odavna sam se pomirila i da se istina nikada neće reći. Teško mi je, ali nije Dražen Slavica za to kriv, ili nije on sam kriv. Tješim sebe i muža već 11 godina. A njemu je ipak najteže. Ipak je on je toga dana bio tamo na Kornatu i sve je vidio, Da je Ivić (tadašnji šibenski tužitelj) bio pametan, da se usudio raditi svoj posao, pa u istragu uključiti i vojsku i službe, ne bi se ovo događalo. No, vojsku nije htio pačati (dirati), nije htio ići protiv jednog ni protiv drugog i na kraju se sve svaljeno na Slavicu. On je trebao biti žrtveno janje. A i sve ovo što sada spominje ovaj Prodanović, zašto to nije govorio odmah, još 2007. godine, nego sada - kaže nam Anđelka Klarić.

No pomirila se da se istina nikad neće javno kazati i da pravda nikada neće biti zadovoljena. Pomiri