ZBOG RATA

Teško stanje na Zapadnoj obali: Doseljenici napadaju Palestince

Piše HINA,
Teško stanje na Zapadnoj obali: Doseljenici napadaju Palestince
Foto: Ammar Awad

Skupine za ljudska prava tvrde da su izraelski doseljenici ubili najmanje pet Palestinaca od početka zračnih napada na Iran, dok vojna ograničenja kretanja otežavaju dolazak medicinskih timova do ranjenih.

Izraelski doseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali iskorištavaju ograničenja kretanja nametnuta tijekom rata protiv Irana kako bi napadali Palestince, a zbog vojnih barikada kola hitne pomoći sporije stižu do žrtava, kažu skupine za ljudska prava i liječnici. Doseljenici su ubili najmanje pet Palestinaca na Zapadnoj obali otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli zračne napade na Iran 28. veljače, prema palestinskom ministarstvu zdravstva. Šesta žrtva, muškarac, umro je udahnuvši suzavac ispaljen tijekom napada, prema izraelskoj skupini za ljudska prava B'Tselem. Izraelska vojska prvog je dana rata blokirala mnoge ceste na Zapadnoj obali metalnim zaprekama i humcima zemlje te zatvorila većinu prijelaza s Izraelom.

Izraelska vojska kaže da su ograničenja preventivna mjera dok provodi zračne napade na Iran i protiv libanonske skupine Hezbolah, koja ispaljuje projektile na Izrael u znak solidarnosti s Teheranom.

Palestinci u udaljenim selima na Zapadnoj obali kažu da su zbog barikada sve izloženiji nasilju doseljenika.

Izraelska vojska osim toga nastavila je provoditi i uobičajene racije u palestinskim gradovima i mjestima tijekom mirnodopskog vremena u kojima uhićuje Palestince, često bez optužnice, kažu.

Vojska tvrdi da ne sprečava medicinske timove u liječenju ranjenih civila i da im omogućuje slobodu kretanja na Zapadnoj obali.

Od početka rata s Iranom prijavljeno je preko 109 slučajeva nasilja doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, uključujući pucnjavu, fizičke napade, oštećenje imovine i prijetnje, priopćila je izraelska promatračka skupina Yesh Din.

Sva prijavljena ubojstva Palestinaca za koje se sumnjiči da su ih počinili doseljenici ove godine dogodila su se u zadnjem tjednu, rekao je B'Tselem.

Koristeći se izvanrednom situacijom rata, naoružane milicije doseljenika, često djelujući uz podršku vojske, nastavljaju napadati i uznemiravati palestinske zajednice diljem Zapadne obale u nastojanju da ih istjeraju, rekao je B'Tselem.

Izrael rijetko diže optužnice za nasilje doseljenika.

Ujedinjeni narodi tvrde da je zbog nasilja doseljenika od početka 2025. do početka veljače 2026. raseljeno gotovo 700 Palestinaca.

Izraelska vlada provodi široke građevinske napore na Zapadnoj obali, za koje ekstremno desni ministar financija Bezalel Smotrich kaže da im je ima cilj pokopati ideju stvaranja palestinske države.

Više od 700.000 doseljenika živi u istočnom Jeruzalemu i na Zapadnoj obali među više od 3 milijuna Palestinaca, prema izvješću Europske unije iz 2024.

Većina svijeta smatra izraelsko naseljavanje na Zapadnoj obali ilegalnim prema međunarodnom pravu koje se odnosi na vojne okupacije. Izrael osporava ovo stajalište.

