Thompsonov poziv na izbore uzburkao Skupštinu, HDZ poručuje: Mi smo spremni

Nakon što je Marko Perković Thompson pozvao na subotnjem koncertu na prijevremene izbore u Zagrebu, 24sata razgovarao je s nekoliko političara različitih stranaka koji sjede u Zagrebačkoj gradskoj Skupštini. Što se tiče HDZ-a, Ivan Matijević koji je nedavno preuzeo vodstvo zagrebačkog HDZ-a, kaže da je on još prije zabrane pozvao gradsku vlast na poštivanje zakona i sloboda.

- Na zabranu koncerta Marka Perkovića Thompsona reagirao sam isti dan kada je najavljeno izglasavanje te zabrane na sjednici Gradske skupštine. Pozvao sam tada gradsku vlast da se zajedno s nama iz HDZ-a i ostalim domoljubima okupe oko ove najsvjetlije točke naše povijesti, umjesto da nas stalno vraćaju u prošlost, a u sadašnjosti plasiraju lažne optužbe i uvode zabrane kojima pokušavaju denuncirati Domovinski rat i njegove heroje. Rekao sam da Zagreb treba biti grad u kom će se poštivati zakoni, u kom će se Zagrepčani osjećati slobodno i slobodno izražavati svoj ponos i domoljublje, a ne mjesto zabrana i političkih cenzura iz nekih bivših vremena. To mislim i danas. Gradska vlast oglušila se na te pozive. Te zabrane, kao i sve druge političke zabrane, sada izazivaju prirodne reakcije. Thompsonove poruke shvaćam kao njegovu borbu za svoja građanska prava i slobode. Kako razumjeti da se koncerti mogu normalno odvijati u Varaždinu i Poreču, a u glavnom gradu svih Hrvata, Zagrebu, ne mogu- kaže Matijević.

Jedan drugi HDZ-ovac koji je želio ostati anoniman poručuje 'A kaj sad? Ekipa je ljuta, prvenstveno zbog prometnog i komunalnog kaosa, a sada su krenule i zabrane. Oni mijenjaju imena ulica, a koncerti dozvoljavani prije lokalnih izbora. Ako dođe do prijevremenih izbora mi smo spremni, mi jedini možemo dignut birače odmah'.

Tomislav Jonjić, šefa kluba Jedino Hrvatska kaže da podupire Thompsonov zahtjev, ali dodaje da je šteta što je prigoda za to propuštena u svibnju, na redovitim izborima.

- Da se tada u većem broju izišlo na izbore, ne bismo danas bili ovdje gdje jesmo. No, bolje ikad nego nikad - kaže Jonjić.

Dina Dogan koja u Skupštini sjedi u klubu Liberali sinoćnji poziv Marka Perkovića Thompsona vidi kao poziv na prijevremene ali i redovne izbore u Zagrebu koji ne djeluje samo kao politička gesta nego kao ozbiljna inicijativa.

- Izbori se naravno ne raspisuju porukama s pozornice, nego kada za to postoje jasni institucionalni i politički razlozi. Zagrebu su trenutno potrebni rješenja, odgovornost i upravljanje, a ne trenutna polarizacija bez konkretne ponude. Upravo zbog toga ovo sinoć nije ništa neočekivano, s obzirom na tenzije koje je Možemo nametnuo u zagrebačkom društvu. Politika zabrana i isključivosti dugoročno proizvodi otpor i revolt. Umjesto da se gradonačelnik bavi upravljanjem gradom, počeo se uplitati i u glazbu i baviti se više ideologijom nego komunalnim temama. Zagreb je podijeljeniji nego ikad. Nažalost - kaže Dina Dogan, iz Kluba Liberali u Gradskoj skupštini.